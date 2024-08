Alina Lozano defendió a Jim Velásquez de quienes aseguran que le está robando la plata: “Nuestro amor es auténtico”

Alina Lozano y Jim Velásquez han sido tendencia en las redes sociales por el apoyo y las críticas que reciben de su relación - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

En el vibrante y a menudo polémico mundo de la farándula colombiana, pocas parejas han causado tanto revuelo como Alina Lozano y Jim Velásquez. La notable diferencia de edad entre ambos, que supera los 30 años, ha generado un torrente de críticas y especulaciones, convirtiéndolos en uno de los dúos más controvertidos del entretenimiento en Colombia.

A pesar de las constantes críticas y los comentarios negativos en las redes sociales, la pareja sigue aferrada a su amor, que recientemente culminó en una boda católica celebrada en noviembre de 2023. Frente a las críticas, Lozano decidió romper el silencio en una reciente entrevista con el programa de variedades Bravíssimo, en la que ofreció una visión profunda y personal sobre su relación y los desafíos que enfrentan.

Alina Lozano, conocida por sus papeles en exitosas producciones televisivas como Pedro, el escamoso, Pa’ Quererte, Amar y vivir, y Hasta que la plata nos separe, abordó la entrevista con franqueza y determinación.

Durante la conversación con los conductores del programa, la actriz no solo discutió su vida profesional, sino también el manejo de su vida amorosa, que ha sido objeto de intensas críticas y rumores. Una de las declaraciones más destacadas de Lozano fue su respuesta a la utilización despectiva del término “colágeno” en relación con su pareja, Jim Velásquez, su actual esposo de 24 años.

El término “colágeno” ha sido usado en el discurso público para insinuar que Lozano, de 50 años, estaría con Velásquez para rejuvenecer su apariencia y vitalidad. La actriz rechazó esta idea categóricamente. “Mi colágeno lo extraigo de mi vida, de mis proyectos, de mis cosas”, afirmó.

“No necesito estar con un hombre joven para reciclar mi juventud. Me interesa vivir esta etapa de mi vida con plenitud y sin arrepentimientos.” Lozano enfatizó que, en su opinión, una relación no debería ser vista como una forma de mejorar la apariencia o el estatus de alguien. En cambio, ella expresó que se siente completamente satisfecha y en paz con la relación que tiene ahora, valorando la madurez y la estabilidad emocional que ha alcanzado a lo largo de los años.

Otro punto importante abordado en la entrevista fue la especulación de que Velásquez podría estar con Lozano solo por intereses económicos. Los rumores han circulado en internet sugiriendo que el joven actor y creador de contenido se beneficia económicamente de su relación con la reconocida actriz. Lozano desmintió estas afirmaciones de manera contundente.

“Por nuestra relación todo el tiempo ha habido críticas, toneladas de veneno. Me dicen vampira, me dicen de todo: que le robo el colágeno o que él me está robando la plata. Además de que siempre he defendido que un hombre o una persona no es una cosa de cerámica o algo de donde uno pueda extraer cosas. Él es un ser humano con sus propios sentimientos y metas”.

Lozano también resaltó sobre la dinámica de su relación y el impacto de las críticas externas. A pesar de la presión social y los comentarios negativos, la pareja ha logrado mantener una relación sólida y genuina. La actriz subrayó que el amor verdadero no se basa en la edad o en el estatus económico, sino en el respeto mutuo y en la conexión emocional profunda. “El amor que compartimos es auténtico y significativo para ambos”, agregó.

La apertura y la honestidad de Lozano en esta entrevista revelan no solo su fortaleza personal, sino también su compromiso con una vida amorosa que desafía las convenciones sociales. Alina Lozano y Jim Velásquez han demostrado que, a pesar de las críticas y los prejuicios, su relación está basada en el respeto y el afecto genuino.