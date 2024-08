Drogaron a un periodista para robarlo en Bogotá: lo golpearon y lo dejaron abandonado

El periodista está solicitando que le devuelvan del dispositivo móvil debido a que allí tenía varios asuntos importantes del trabajo - crédito Montaje Infobae

A través de las redes sociales se ha dado a conocer la denuncia de un periodista barranquillero que fue drogado, agredido y robado en Bogotá. Según la víctima el incidente ocurrió cuando un hombre se ganó su confianza y luego lo drogó utilizando una bebida alcohólica.

“Anoche la persona de la fotografía me drogó. Robó mi celular Me golpeó durante varios minutos y me dejó una bola en el lado izquierdo del rostro. Por fortuna alcancé a defenderme y pude llegar a mi casa como pude”, escribió en su cuenta de X Dido Polo, periodista de 24 años que fue víctima del hurto.

De acuerdo con el joven comunicador que cubre la fuente judicial en Colprensa, decidió la noche del viernes 9 de agosto salir a un parque de la localidad de Chapinero a hablar con algunos de sus amigos y tomarse unas cervezas. La situación que estaba transcurriendo con normalidad cambió abruptamente cuando un sujeto se acercó a él.

“Me pidió una mechera y un filtro para armar un porro de marihuana. Yo no tenía ninguna de las dos cosas. Intentó entablar una conversación y me ofreció una cerveza de las que traía. Me negué (...) David –así nombró la víctima al señalado criminal– siguió conversando e insistiendo en que tomara la cerveza. Le dije que esas no me gustaban que prefería otras. Se puso de pie y compró las que pedí. Al ver que insistía y como ya habíamos hablado por varias horas, me tomé esa cerveza”, comentó el joven periodista en El Tiempo.

De acuerdo con Polo, el señalado delincuente fue una persona carismática con la que habló e inclusive se tomó una fotografía. Al tomar una segunda cerveza el joven comunicador afirmó que empezó a sentir malestares por lo que decidió retirarse. David se ofreció a acompañarlo, de acuerdo con el testimonio de la víctima al medio citado, en un punto del trayecto dejó de sentir sus piernas y estabilidad.

Tras caminar varias cuadras y percatarse que no estaba en dirección a su casa solicitó a su acompañante que le ayudara a tomar un carro, pero allí fue cuando comenzó su calvario: “Me atacó, me tiró al suelo, forcejeamos. Pero él era de unos 30 años y yo tengo 24. Por lo tanto, era más corpulento y grande que yo”.

Según Polo, intentó escapar tras las agresiones, a pesar de encontrarse en mal estado debido a la bebida adulterada que le habrían suministrado. Afortunadamente, logró ponerse a salvo, aunque su teléfono celular quedó en manos del delincuente. A través de su cuenta en X, el joven periodista compartió la ubicación de su dispositivo, con la esperanza de recuperarlo.

Polo se encuentra fuera de peligro, después de sufrir únicamente heridas superficiales debido a los golpes y patadas recibidos. En cuanto a su estado de salud, ya ha sido desintoxicado de la sustancia con la que fue drogado durante el robo. El joven comunicador barranquillero señaló que este lamentable incidente le enseñará a ser más prudente y a desconfiar de las calles bogotanas, a las que estaba comenzando a apreciar.

Si usted sospecha que ha sido drogado después de consumir una bebida, es crucial que actúe rápidamente para proteger su salud y seguridad. Como periodista judicial colombiano, le recomendaría seguir los siguientes pasos:

Busque ayuda de inmediato : Si se siente mareado, desorientado o nota síntomas inusuales después de beber, trate de alertar a alguien cercano que pueda asistirle, ya sea un amigo, un trabajador del establecimiento o incluso un desconocido de confianza. No intente irse solo si siente que su capacidad está comprometida.

Salga del lugar : Si es posible, abandone el lugar donde cree que ha sido drogado y busque un sitio seguro. Diríjase a un lugar público donde haya personas que puedan ayudarle.

Contacte a emergencias : Llame al número de emergencias (123 en Colombia) o diríjase al hospital más cercano. Es importante que reciba atención médica lo antes posible, ya que algunas drogas pueden tener efectos graves y potencialmente peligrosos.

No consuma más alimentos o bebidas : Evite comer o beber cualquier cosa más hasta que reciba atención médica, ya que podría interferir con la evaluación de los médicos.

Informe a las autoridades : Si se siente capaz, comuníquese con la policía para reportar el incidente. Proporcione todos los detalles que pueda recordar, como la descripción del sospechoso, el lugar donde ocurrió y la hora. Esto es crucial para ayudar a prevenir futuros incidentes y para que las autoridades puedan investigar lo sucedido.

Preserve evidencia : Si es posible, guarde la bebida o el recipiente donde sospecha que se encontraba la sustancia, ya que puede ser útil para las autoridades y médicos en la identificación de la droga utilizada.

Informe a amigos o familiares: Comuníquese con alguien de confianza para que esté al tanto de la situación y pueda brindarle apoyo. Es importante no quedarse solo en este momento.

Recuerde que la salud y la seguridad son lo más importante, y que actuar rápidamente puede marcar una gran diferencia en su bienestar.