Wilfran Castillo reveló que soñó con su tío Omar Geles: “Sentí mucha paz”

Wilfran Castillo compartió el sueño que tuvo con su tío fallecido a través de sus redes sociales - crédito @wilfrancastillo/Instagram y Colprensa @wilfrancastillo/Instagram y Colprensa

El género del vallenato aún continúa de luto después de a perdida de una de sus figuras más icónicas, Omar Geles. En el mes de mayo, el destaco artista falleció de manera inesperada.

Wilfran Castillo, compositor de renombre y tío cercano de Geles, ha sido una de las personas más afectadas por esta trágica noticia. Recientemente, el cantante compartió una reveladora experiencia mientras dormía a través de sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El músico colombiano falleció inesperadamente en mayo - crédito @omargeles/X

En una publicación, el artista contó un sueño en el que tuvo un emotivo encuentro con el fallecido acordeonero: “Hace dos noches soñé contigo, te tomé la mano y sentí mucha paz. Sé que estás tranquilo porque lo vi en tus ojos,” relató el compositor.

“Como siempre tu sonrisa antes de decirme “hijo lindo te amo”. Al despertar me pasó toda la vida en frente. Toda esa alegría de compartir contigo y la seguridad que me daba ponerme a tu lado. Se que siempre me amaste, que siempre te sentiste orgulloso de mi tanto como yo de ti”, añadió Castillo.

Asimismo, el vallenato destacó que en su sueño vio la sonrisa de su tío y esto le transmitió una sensación de calma y seguridad: “Gracias por venir a ese sueño y tomar mi mano. Te vi tranquilo y eso me produce felicidad”.

Wilfran Castillo reveló que tuvo un sueño con Omar Geles, que le trajo paz y calma - crédito @wilfrancastillo/Instagram

La relación entre Wilfran Castillo y Omar Geles iba más allá de lo profesional; compartían un vínculo de amistad, familiaridad y admiración mutua. Durante la emotiva despedida de Geles, Castillo se mostró visiblemente afectado, destacando la profundidad de su conexión: “Te extraño tanto que rebasé los 7 mares con mi llanto,” agregó Castillo.

El artista también destacado por su capacidad de conectar con las emociones a través de sus letras, algo que le ha valido el reconocimiento tanto en el género vallenato como en otros estilos musicales. Esta habilidad de contar historias y evocar sentimientos ha hecho que sus composiciones sean altamente exitosas como: Hoja en blanco, La muchachita, Cómo duele el frío, Después de Tantos Años, No tardes tanto y muchas más.

El impacto del compositor en la vida de Wilfran Castillo fue notorio: “Contigo pasé los momentos más importantes de mi vida musical y de mi vida familiar. Gracias por tu entusiasmo y tu alegría. Por todas las veces que me abrazaste”, expresó Castillo.

Wilfran Castillo reveló que hizo una canción dedicada a su tío fallecido, en mayo de 2022- crédito @wilfrancastillo/Instagram

En una pasada publicación en Instagram, Castillo reveló que había escrito una canción dedicada a Omar Geles, pero nunca tuvo la oportunidad de mostrársela: “Les cuento un secreto muy personal. En mayo de 2022 le había escrito esta letra a mi tío “Omar Geles”. Nunca se la mostré porque no pensé que se iba tan pronto. Sin embargo esto que dice la letra se lo dije más de una vez y por eso sonrío en medio de la tristeza. Me hubiera gustado cantársela algún día, pero su corazón nos dejó sin oportunidad de hacerlo en persona,” escribió.

Además, compartió la letra de la canción con sus seguidores, mostrando la fecha de creación en mayo de 2022. En sus versos se lee: “Te doy las gracias por todas las veces que saliste a trabajar, por tus hermanos, por los míos y quien sabe cuánta gente más... No se me olvida el día que volvías de tu primera grabación, le dijiste a tu vieja que ibas a comprarle un nuevo comedor. Omar, Omar, Omar, Omar, tu ser es grande como el mar. De ti extraen sencillez. De ti se aprende a caminar”.

El reconocido cantautor y acordeonero colombiano dejó un gran vacío en la música puesto que se destacó por su participación en Los Diablitos, con el cual alcanzó gran popularidad. Después de su etapa en el grupo musical, Omar Geles continuó su carrera como solista y productor musical, colaborando con otros artistas del género. Su estilo se caracterizó por la forma en que mezcla la tradición del vallenato con sonidos contemporáneos.