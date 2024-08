Sena abrió la segunda convocatoria para cursos de formación virtual: son gratis y hay 56.000 cupos

La oferta está disponible para personas de todas las edades a nivel nacional, y no hay restricciones de edad para los adultos mayores - crédito Johan Largo/Infobae

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció una nueva convocatoria de formación gratuita y virtual que ofrece una amplia variedad de programas técnicos y tecnólogos en sectores como el agropecuario, hotelero, tecnológico y empresarial, entre otros.

Esta oferta formativa está disponible para personas de todas las edades a nivel nacional, y no hay restricciones de edad para los adultos mayores. Además, incluye modalidades específicas para personas en condición de discapacidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Son en total 56.000 cupos en toda Colombia para acceder a 40 programas virtuales y gratuitos en el Sena. Los inscritos podrán recibir certificado que acredita haber cursado el programa elegido con éxito.

Según Adriana Mariño, coordinadora del Grupo de Gestión de la Oferta de Sena, la iniciativa busca brindar opciones educativas a la población víctima del conflicto armado, así como a los integrantes de los programas Jóvenes en Paz o de Reincorporación y Normalización. “Queremos dar opciones a la población víctima del conflicto armado, a las personas que pertenecen al programa Jóvenes en Paz o de Reincorporación y Normalización”, destacó Mariño en una declaración incluida en el comunicado.

Para acceder a los programas, los únicos requisitos son contar con un computador y conexión a Internet, lo que permite a los aprendices tener flexibilidad horaria. Se espera que los participantes dediquen un mínimo de tres horas diarias para desarrollar las actividades propuestas por los instructores.

Estas nuevas oportunidades de formación buscan facilitar el acceso a la educación sin importar la edad o condición. El testimonio de Nicol Celis, egresada del técnico en Sistemas y actual residente en Boston, Estados Unidos, destaca el impacto positivo de este tipo de iniciativas: “El estudio que me brindó el Sena me ayudó a abrirme las puertas aquí, en Estados Unidos, y ahora que me estoy especializando. Les recomiendo a todas las personas que hagan parte de las ofertas que tiene la institución”, afirmó Celis.

Cursos de formación gratuita que ofrece el Sena

Con 56.000 cupos se abre la II convocatoria de Formación Virtual 2024 para futuros técnicos y tecnólogos de todas las regiones del país - crédito Johan Largo/Infobae

Programas técnicos

Agente de tránsito y transporte.

Asesoría comercial.

Atención integral al cliente.

Comercio de productos comestibles.

Contabilización de operaciones comerciales y financieras.

Control de calidad en confección industrial.

Integración de contenidos digitales.

Marketing digital para el sistema moda.

Operaciones comerciales en retaril.

Operaciones de comercio exterior.

Patronaje industrial de prensas de vestir.

Preselección de talento humano mediado por herramientas TIC.

Procesamiento de pruebas de software.

Programación de aplicaciones y servicios para la nube.

Programación de software.

Proyectos agropecuarios.

Saneamiento y salud ambiental.

Seguridad de aplicaciones web.

Servicios comerciales y financieros.

Servicios y operaciones microfinancieras.

Sistemas teleinformáticos.

Tratamiento de riesgos de ciberseguridad en la micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes).

Venta de productos en línea.

Programas tecnológicos

Animación y desarrollo de software.

Animación 3D.

Animación digital

Coordinación de procesos logísticos.

Desarrollo de colecciones para la industria de la moda.

Desarrollo de medios gráficos visuales.

Desarrollo de productos electrónicos.

Desarrollo de videojuegos y entornos interactivos.

Desarrollo multimedia y web.

Desarrollo publicitario.

Gestión agroempresarial.

Gestión eficiente de la energía.

Gestión integral del transporte.

Así puede inscribirse

Esta convocatoria representa una oportunidad significativa para la inclusión educativa y la mejora de la competitividad laboral - crédito captura de pantalla/Sena

La convocatoria a la II Oferta de Formación Virtual del Sena estará abierta del 8 al 12 de agosto de 2024 y los interesados en aplicar a a alguno de los programas pueden inscribirse siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.senasofiaplus.edu.co .

Seleccionar la opción ‘Carreras virtuales’ y hacer “clic” en la imagen correspondiente a la II oferta de cursos virtuales 2024.

Escoger el programa de formación de su interés y revisar todos la información de la oferta, en la cual se incluye un PDF, un video y el resumen del curso .

Si ya está registrado en el portal SofiaPlus , podrá ingresar los datos: usuario y clave, para iniciar el proceso de inscripción al programa de formación deseado.

En caso de no tener registro, deberá hacer “clic” en el botón ‘Registrarse’ y seguir los pasos indicados.

En caso de cualquier duda, puede comunicarse a la línea gratuita en Bogotá 601 736 60 60 o fuera de la ciudad llamando al 018000-910-270.

Extranjeros que quieran inscribirse a alguno de los cursos del Sena deberán demostrar su residencia en territorio colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para los extranjeros que deseen inscribirse en alguno de los programas de formación, es necesario demostrar su residencia en territorio colombiano y presentar un documento que evidencie el permiso otorgado para estudiar o un DNI en caso de pertenecer a un convenio bilateral.

Esta convocatoria representa una oportunidad significativa para la inclusión educativa y la mejora de la competitividad laboral en diversas áreas de especialización, facilitando el acceso a la formación técnica y tecnológica en todo el país.