Niño en Barranquilla no es Loan Peña, el menor argentino que lleva más de 50 días desaparecido

Loan Danilo Peña desapareció luego de un almuerzo en casa de su abuela - crédito Redes sociales

Desde que se registró la desaparición de Loan Danilo Peña, el 13 de junio, en Corrientes, Argentina, la ciudadanía se ha unido para pedir a las autoridades de este país que se registren avances considerables en la investigación.

Es por ello que luego de que la madre del menor de cinco años recibió una fotografía de un niño que tenía rasgos similares a los de su hijo, la jurisdicción federal de Goya ordenó a la Superintendencia de la Policía que realizara el peritaje escopométrico y antropométrico en el que se comparara al menor de la imagen que se hizo viral en redes sociales con las últimas fotos que se tuvieron de Loan, que precisamente son de unas horas antes de su desaparición.

Las expectativas por los resultados de estos estudios crecieron debido a que los padres de Loan afirmaron estar seguros de que se trataba de su hijo, puesto que tenía una cicatriz en el costado derecho de su frente, idéntica a la que tiene el menor en Colombia.

Cabe recordar que, en el caso por la desaparición de Loan Peña, las autoridades imputaron a Antonio Benítez, tío del menor, y seis adultos más; de la misma forma, los han referenciado como presuntos integrantes de una red de trata de menores.

La ilusión de que Loan estuviera en Colombia se desvaneció

La madre del menor afirmó que el niño de la fotografía podría ser su hijo - crédito X/LaNación

En la tarde del 6 de agosto, la posibilidad de que el niño de cinco años estuviera en Colombia terminó, puesto que las autoridades en Colombia y Argentina indicaron que el niño de la fotografía tomada en un centro comercial de Barranquilla no es Loan Danilo.

En diálogo con DNews, el director de protección de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Jorge Carmona, indicó que luego de que las autoridades en Argentina solicitaran apoyo a su jurisdicción, comenzó la búsqueda del menor de la foto.

“Se desplegaron todas nuestras capacidades, empezamos a hacer averiguaciones, llegamos al centro comercial, verificamos cámaras, entrevistamos personas, a tal punto que dentro de estas actividades que realizamos pudimos dar de una manera muy oportuna con la mamá y con el niño que aparece en una fotografía que empezó a circular en los medios informativos de la Argentina”.

Sobre el proceso que se llevó a cabo, Carmona indicó que con autorización de los tutores del menor se investigó su procedencia y quedó descartada la posibilidad de que sea víctima de una red de trata de menores.

“Efectivamente, una vez que se hizo el acercamiento con los padres de la familia, que están debidamente informados, y el señor abogado que ellos pusieron para este caso, el juez nos dio la correspondiente autorización para esta entrevista, pudimos identificar que la foto del niño que salió en las diferentes redes sociales de la Argentina no corresponde a nuestro niño Loan”.

Esta fotografía es el motivo por el que los familiares de Peña pidieron que se investigara si estaba en Colombia - crédito X

Para que la familia de Loan Danilo Peña estuviera conforme con la investigación, les indicaron los datos reales del menor de la fotografía que se hizo viral en redes sociales.

“Es un niño de 2 años, es un infante más pequeño que de pronto tiene algunas similitudes morfológicas de pronto en su rostro, en su corte de cabello. Pero desafortunadamente para esa familia en la Argentina que tiene su dolor y la esperanza de encontrar a su niño, nuestro niño que está en Barranquilla no corresponde al niño Loan”, destacó Carmona.

De la misma forma, el director de protección de la Policía Metropolitana de Barranquilla reveló que no es la primera vez que reciben llamados por menores con características similares a las de Peña, que desapareció luego de que uno de sus tíos y otros adultos lo llevaran a recoger naranjas cerca a la casa de su abuela.

“No es la primera oportunidad. El pasado 25, 26 de julio también recibimos una nota particular y también se descartó, no era el niño Loan. El caso lo tenemos muy presente, estamos muy pendientes de lo que pueda ir saliendo en el día a día. Ya hemos tenido dos alertas por dos posibles niños que son parecidos a Loan, pero desafortunadamente para la familia no es el niño que se está buscando”, destacó Carmona.

Por último, el uniformado solicitó que las autoridades en Argentina dejaran de compartir la fotografía del menor colombiano, puesto que la madre del pequeño, ya que esto podría perjudicar de manera indirecta a sus padres.

“La mamá que estuvo ayer en la Fiscalía Nacional de la Nación, donde presentó la respectiva documentación y demostró que es su mamá biológica”.