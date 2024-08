Mafe Carrascal respondió mensaje de Cathy Juvinao sobre Venezuela: “Qué pesar, y no por ti”

Las representantes dejaron ver sus posturas sobre la actualidad de Venezuela - crédito Infobae

El domingo 28 de julio de 2024 se llevaron a cabo las elecciones para presidente en Venezuela, una polémica jornada en la que quedaron en entredicho los resultados, pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin mostrar las actas mesa por mesa, declaró al dictador Nicolás Maduro ganador de la contienda.

Por tal motivo, desde varios sectores políticos alrededor del mundo se han levantado voces de crítica contra la dictadura venezolana, dado que consideran la victoria de Maduro un fraude.

Colombia no ha estado ajena a la actualidad del país vecino, aunque el llamado ha sido para que los ciudadanos venezolanos manejen la situación con calma y no salgan a las calles a protestar de manera violenta.

Pues, esta postura generó que la representante a la Cámara Cathy Juvinao criticara al Gobierno de Gustavo Petro, pues aseguró que el llamado a calma es para “no provocar al dictador”, haciendo referencia a Nicolás Maduro.

Así lo dejó conocer a través de una publicación en su cuenta de X en la que la representante se refirió al concepto de “poder constituyente”, que ha utilizado el presidente Petro para referirse al pueblo que sale a marchar para buscar mejoras, pero que en el discurso para los ciudadanos que viven en Venezuela es que no salgan a las calles de manera violenta.

“Quienes invitan al poder constituyente a movilizarse en Colombia le piden a ese mismo poder constituyente ‘abstenerse de movilizarse’ en Venezuela para no provocar al dictador”, comenzó por comentar la representante Juvinao.

Acto seguido, agregó que, dado que se pide no provocar a Maduro, las personas que salgan a las calles para secundar a los venezolanos y la caída del régimen del Chavismo, no será apoyado por el Gobierno nacional de Colombia.

“Ese poder constituyente que hoy se moviliza por la libertad no lo mostrarán, ni lo celebrarán”, concluyó Juvinao.

Pero, la postura de la representante Juvinao causó malestar a la también congresista María Fernanda Carrascal, que contestó la publicación y aseguró que no es que se esté pidiendo que no salgan a las calles, se pide que sea de manera pacífica.

Carrascal agregó que los gobiernos de Brasil, México y Colombia hacen el llamado para que las personas que se movilicen lo hagan en términos pacíficos, dado que es un derecho que los presidentes de dichos países han defendido.

“Qué pesar, y no por ti, sino por la gente que te lee y te cree, TRES gobiernos (Brasil, México y Colombia) abogan porque sean manifestaciones pacíficas, no piden que la gente no se movilice, es un derecho humano que los dirigentes de esos tres países han defendido sin titubeos, y que nadie puede vulnerar”, comentó Carrascal en la publicación de Juvinao.

MOE no avaló a Maduro como presidente

Mientras que en Venezuela Edmundo González y la oposición de Maduro insisten en que se deben presentar las actas de resultados, varios países se han sumado a esta solicitud, y naciones como Estados Unidos han reconocido a González como ganador de las elecciones.

El 3 de agosto se sumó a esta postura la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia, que debido a que no han sido publicadas las actas, analizaron las que han sido publicadas por la oposición venezolana, que indican que el ganador fue Edmundo González y no Nicolás Maduro.

“La MOE Colombia presenta a la comunidad internacional resultados preliminares de las elecciones en Venezuela 2024. Con datos de la oposición, se muestra una ventaja para González, en contraste con el CNE que declara a Maduro ganador”.

Desde la Misión de Observación Electoral destacaron que los 21.952 registros permiten identificar la votación que se registró en cada una de las mesas expuestas, de las cuales, en más de 100 verificaciones, no han presentado ningún tipo de error, incluyendo la lectura QR de cada una.

La MOE indicó que las actas presentan a González como ganador con más de seis millones de votos, mientras Maduro sumó menos de tres: “Estos resultados difieren sustantivamente de la información publicada por el CNE en su segundo boletín”.

Para sustentar los resultados, la MOE presentó una gráfica en la que se observa cómo, según las actas presentadas por la oposición de Maduro, el dictador perdió en la mayoría de los estados.

Debido a que desde el régimen venezolano insisten en que las actas presentadas no tienen validez, la MOE indicó que estas han pasado por rigurosos procesos de verificación que garantizan su legitimidad.