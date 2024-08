Adriana Lucia recordó a Omar Geles y el apoyo que le brindó en los inicios de su carrera: “Él creyó en mí”

Adriana Lucia recordó el apoyo que le brindó Omar Geles cuando grabó su álbum debut - crédito @isazaenlacasa y @omargeles/Instagram

Adriana Lucía marcó 2024 como el año de su regreso a la música, luego de siete años desde su último álbum original, Porrock. En medio se convirtió en madre de gemelas y sólo lanzó un álbum de versiones en 2022, Maestro Lucho, en el que interpreta temas originales del maestro Lucho Bermúdez.

También adquirió protagonismo por su apoyo al Paro Nacional de 2021, y su apoyo a Gustavo Petro durante la campaña presidencial que le dio la victoria en 2022, hecho que le ganó admiradores y detractores en redes sociales. Ante los reiterados ataques que recibió en los últimos años, la cordobesa está determinada a dejar esos momentos como parte del pasado y centrarse en retomar su carrera.

Y justo sobre esta habló en Claro Oscuro, el espacio de entrevistas de El Espectador, en el que habló de su más reciente lanzamiento Te lo digo en cumbia, y en particular recordó sus inicios en la música, cuando apenas era una adolescente. Al respecto, contó que su interés era cantar los ritmos propios de su tierra, que incluían la cumbia y el porro o la balada romántica que le permitió ganar algunos concursos.

Aunque su carrera terminó ligada a la cumbia y el porro mezclados con tropipop, los inicios de Adriana Lucia fueron cantando vallenatos - crédito @adrianalucia/Instagram

Pero por una serie de circunstancias, sus inicios fueron cantando vallenato, en un momento en que no era percibido como un estilo apropiado para una mujer, por lo que no le agradaba la idea de dar sus primeros en la música de esa manera. “Mi papá, que era la persona que estaba conmigo noche y día, me dijo ‘vamos a Valledupar para que las disqueras te vean. Te tienes que aprender un vallenato’ y yo le dije ‘no, yo no me voy a aprender ningún vallenato. Eso no es para mujeres’. Y mi papá me dijo ‘ah, te quedó grande entonces’”.

La cantante recordó que en ese momento se enojó tanto que “me aprendí el vallenato por llevarle la contraria a mi papá”. Ese vallenato terminó siendo El jerre jerre, una de las composiciones más recordadas de Rafael Escalona, en un momento en que su novela protagonizada por Carlos Vives era furor en todo el país.

“Me ven cantando vallenato y dicen ‘la niña que canta vallenato’, pero yo en verdad en ese momento conocí el vallenato”, admitió, explicando que fue todo un desafío grabar como debut un álbum de un estilo con el que no estaba tan familiarizada. “Me tocó adentrarme y conocí los grandes juglares”, explicó, añadiendo que no tardó en forjar una buena relación con Leandro Díaz, y Rafael Escalona. “Hoy soy consciente que, en ese momento, sin proponérmelo, abrí muchos espacios para otras mujeres. Hoy veo, no tantas como debería, pero veo varias mujeres. Cantan mis canciones y están ahí”, dijo.

Omar Geles fue el desginado para producir el primer álbum de Adriana Lucia - crédito @omargeles/Instagram

Pero la relación que marcó un punto de quiebre en su vida fue la que desarrolló con Omar Geles, el acordeonero y compositor de Los Diablitos, que fue designado como el productor de su primer álbum. Adriana recordó al artista, fallecido el pasado 21 de mayo, y en particular el momento en que se encontraron en el estudio por primera vez. “Llegué con mi papá y mi acordeonero, que era dos años menor que yo. Éramos unos niños. Yo siento que él fue muy amable, pero dijo como ‘¿y está si cantara?’. Y me dijo, ‘quiero que cantes una canción que yo te pueda acompañar’. Sacó el acordeón y empezó a acompañarme. Fue alucinante, la conexión. Él creyó en mí, en mi talento”, recordó.

Adriana dijo que la influencia de Geles en el mundo vallenato permitió que apareciera su álbum debut, pese a que había cierta reticencia a publicarlo. “Recuerdo que una vez hicimos el álbum, él llamó al director de artistas y repertorio le entregó el álbum, lo terminamos y no lo sacaban. Él le dijo ‘hermano, ¿a usted qué le pasa? ¿cómo no ha sacado esto? Va a ser una locura, una niña cantando vallenatos”, dijo, añadiendo que Enamórate como yo, el sencillo principal de ese álbum, “fue un éxito rotundo en esa época”.