Yina Calderón arremetió contra la expareja de Epa Colombia, la futbolista Diana Celis: “No te van a dar más plata. Ponte a hacer algo”, le dijo

La DJ Yina Calderón y la empresaria Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, hicieron una contundente transmisión en vivo en donde tocaron varios temas y revelaron intimidades de algunas personalidades del entrenamiento, como Aida Victoria Merlano, Andrea Valdiri, Felipe Saruma, Westcol, Alejandra Urrea, Daiky Gamboa.

Durante su conversación, la empresaria dueña de una marca de productos capilares habló sobre la segunda demanda que le interpuso su expareja Diana Celis. Cuando Celis y Barrera terminaron su relación, la futbolista le quitó el 50% de su patrimonio: “Diana me demandó en 2022 y me quitó 4.000 millones de pesos”, reveló la bogotana.

En la actualidad, la jugadora de Millonarios FC volvió a interponer una demanda contra Epa Colombia por “la marca Epa Colombia, supuestamente porque inicié con ella, por 2.500 millones de pesos y por las acciones de Bienes D y D me está quitando el 50%, o sea, más plata quiere”, confesó en su conversación con la también empresaria huilense.

Ante la confesión de Barrera, Yina Calderón mostró su descontento a través de la redes sociales, así que le mandó un contundente mensaje a Celis pidiéndole que trabaje en vez de demandar a su amiga: “Diana Celis, no te van a dar más plata. Ponte a hacer algo, si sientes que el fútbol no da plata, ponte a hacer otra cosa, pero no quieras sacarle más plata a la china, por favor”.

La DJ de guaracha expresó que a pesar de que su amistad con la influencer bogotana no es la más fuerte y ha pasado por altibajos indicó que Daneidy Barrera se ha esforzado por crecer en su empresa, pero su expareja quiere sacar provecho: “Epa no es mi súper amiga, ella no es mi íntima, hemos tenido problemas, ha habido veces en las que ella me ha hecho cosas que a mí no me gustan y yo se lo he comentado a la gente, pero lo que es del César es del César”.

Asimismo, Calderón volvió a reiterar que la bogotana no le dará más dinero a la futbolista y la mandó a buscar un trabajo mejor remunerado: “¿Cómo le va a sacar más plata? ¿Esa china por qué no se pone a trabajar? Si el fútbol no le da plata, mi amor, por ahí no es (...) Diana, póngame cuidado, le estoy diciendo que la Epa no le va a dar más plata, así que yuca”.

¿Por qué Diana Celis demando por segunda vez a Epa Colombia?

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, se hizo popular a través de plataformas como Instagram y YouTube por su carisma y videos humorísticos, pero su fama se incrementó considerablemente tras publicar un video en apoyo a la selección Colombia durante la Copa América en 2016.

Sin embargo, Diana Celis, la expareja de la influencer, alega en su nueva demanda que ella hizo parte de los videos y crecimiento de la bogotana en las diferentes plataformas digitales, pero la bogotana se defendió afirmando: “Ella estuvo en el fútbol y yo fui la que me inventé absolutamente todo”, expresó la empresaria en diálogo con la DJ Yina Calderón.

Epa Colombia en noviembre de 2019, durante las protestas en el país, Barrera publicó videos en los que se la veía vandalizando una estación de Transmilenio en Bogotá, lo que la llevó a ser procesada judicialmente. En 2021 fue condenada a una pena de prisión domiciliaria y una multa millonaria.

A pesar de estos incidentes, la influencer intentó cambiar su imagen, dedicándose a emprendimientos de productos capilares, construyendo una empresa que ha tenido una considerable acogida por sus seguidores, pero su exnovia la demandó para obtener ganancias de sus empresas.

“La gente me decía que por qué le quería quitar las motos, ¿cuáles motos?, yo se las regalé a ellas y, adicional, me tocó entregarle la mitad de mi patrimonio, que fue el 50%, 4.000 millones y, tras del hecho, mami me demandó por la empresa de Epa Colombia (...) y Bienes D y D, que es donde la gente paga todos los arriendos de las propiedades que yo he conseguido con los productos”, agregó la creadora de contenido.