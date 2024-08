Críticas a Petro por comparar empresarios de la energía con Pablo Escobar: “Tan diplomático con Maduro; tan duro con ellos”

Pablo Escobar y Gustavo Petro, la comparación que hizo el presidente de Colombia

El miércoles 31 de julio, en declaraciones públicas, el presidente Gustavo Petro lanzó un ataque verbal contra los empresarios de la energía en Colombia. Desde Piedecuesta (Santander) señaló que la rentabilidad que disfruta ese gremio provocaría la envidia del mismísimo Pablo Emilio Escobar Gaviria.

En el encuentro estaba el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, con quien el primer mandatario sostuvo un diálogo indirecto desde su púlpito.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Usted me presentó el estudio tarifario, ¿cierto? Está ahí en discusiones de otros tipos de científicos y técnicos. ¿Cuál es la energía más cara de Colombia, ministro? El gas. La tesis de la India de que entonces la tarifa de las hidroeléctricas se elige al gas es criminal para Colombia. Impide la industrialización, por obvias razones, y en las familias, pues ni hablemos”, señaló.

Sostuvo su crítica en que durante años se han establecido unas fórmulas que redundan en el enriquecimiento a gran escala de los sectores más adinerados del sector hidroeléctrico en Colombia, pues señala que los costos de producción son abismalmente bajos en comparación con las ganancias.

" En lo que está pasando hoy, ligaron en la Creg, desde hace años, eso fue en el 2010 o antes, ligaron la tarifa de la generación eléctrica por agua, los envases, al gas. Y entonces las hidroeléctricas, en bolsa, ¿no? Estoy hablando del precio en bolsa. Las empresas hidroeléctricas ganan como si produjeran energía eléctrica en base al gas, cuando sus costos de producción son bajísimos respecto al gas. Un negocio así muy chévere”, expuso.

Posteriormente, hizo una comparación que, en el auditorio y en las redes sociales, descolocó a más de uno: “Pablo Escobar palidecería de la rentabilidad de ese negocio. Llevo dos años intentando cambiar esa fórmula y no he podido. Me tumban el del Creg, no sé qué, si sé cuándo, me tumban el decreto. No, usted no puede hablar del magistrado”.