Carolina Cruz narró la conmovedora historia del nacimiento de Matías, su primer hijo: “Sentí miedo”

La presentadora señaló que fue un embarazo normal, pero que el menor nació prematuro - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Carolina Cruz goza de reconocimiento en el mundo del entretenimiento, gracias a su paso por el Concurso Nacional de Belleza al haber ocupado el puesto de virreina. De allí, su vida dio un giro de 180 grados, pues fue llamada a formar parte de la parrilla de presentadoras del Canal RCN para así dar el salto a Día a Día, programa donde lleva cerca de seis años.

Cruz sostuvo una relación con el actor Lincoln Palomeque, con quien dio a luz a los pequeños Matías y Salvador. Sin embargo, pocos conocen la historia de la vallecaucana con el nacimiento de su primogénito, Matías, que presentó complicaciones de salud el día de su nacimiento y despertó preocupación en la exreina.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Matías y Salvador, los hijos de la presentadora Carolina Cruz - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La historia de pánico que vivió Carolina Cruz fue narrada en su pódcast que lleva por nombre Mi mundo, mis huellas, mi verdad, en el que cuenta las experiencias que ha tenido con sus hijos. Inicialmente, la también modelo confesó que el proceso para quedar embarazada de Matías y Salvador fue complejo, por lo que recurrió a la ayuda de la virgen de Guadalupe.

“Me acuerdo de que llegué a la basílica de México, me encomendé y dije ‘sueño con ser mamá’ … A los tres meses exactos quedé embarazada de Mati”, fue lo primero que expuso antes de contar las dificultades en el parto. Pero la historia no terminó allí, pues aunque tuvo un embarazo tranquilo y Matías fue un niño deseado, terminó por ser un parto prematuro.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se tomaron fotos juntos con sus hijos - crédito @carolinacruzosorio/IG

“Yo quedé embarazada y tuve un embarazo muy tranquilo, Mati es un niño muy anhelado y esperado. Yo tenía organizada mi cesárea y desde el día uno, dije que quería tenerlos por cesárea. [Un día] A las tres de la mañana me dan ganas de levantarme y rompo fuente de 36 semanas”, expresó la exreina en su relato.

Después de que se percata de que rompió fuente, la presentadora del matutino de Caracol Televisión se dirigió de inmediato al hospital para que le practicaran una cesárea de emergencia. El pequeño estuvo internado en la UCI pediátrica por un periodo de tiempo mientras se estabilizaba su salud y allí, la estrenada mamá vivió momentos de pánico.

“Me acuerdo de que nace Mati y se lo llevan, porque no estaba respirando bien. Yo no entendía nada, Lincoln sale corriendo a la UCI y yo no entendía nada. Lo vi en la incubadora, conectado y lleno de cables. Por primera vez en mi vida sentí el miedo real. Estuvo un mes con oxígeno en la casa”, puntualizó.

Carolina Cruz festejó por todo lo alto el cumpleaños de su hijo Salvador - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Asimismo, recordó que las enfermeras le dijeron que su hijo era uno de los más estables, incluso, mencionó que con el tiempo Matías aprendió a quitarse el oxígeno con el que respiraba “duré un mes sin dormir porque yo decía ‘se le va a bajar la saturación, no va a poder respirar, no va a tener el oxígeno, se lo va a quitar … Sentí lo vulnerable que es la vida”.

En la actualidad, su hijo mayor es un niño saludable, juega fútbol, realiza actividades extraescolares, pero sigue recordando que fue una experiencia que la marcó bastante en su vida. La presentadora, de 45 años, también habló de la razón detrás de ponerle ese nombre a su primer hijo, por lo que explicó el significado que tiene Matías y cómo una vez más su fe influyó en una elección de su vida.

“Mati significa regalo de Dios. Es un niño tan anhelado, tan esperado, tan deseado. [...] Yo tenía organizada mi cesárea porque tengo que aceptar que soy una mujer, un poquito gallina y un poquito nerviosa con el tema de los dolores; y yo, desde el día uno, dije que quería tener a mis hijos por cesárea. Todo estaba organizado”, añadió.