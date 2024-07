Sandra Muñoz destapó verdad sobre su relación con Martha Isabel Bolaños

La empresaria despejó dudas sobre una mala relación con la actriz de 'Betty la fea' después de terminada 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @observando_andoo/Instagram

Uno de los formatos más comentados en redes sociales fue La casa de los famosos Colombia, que vio finalizada su primera temporada el 17 de junio de 2024. En este formato de convivencia se presentaron varios enfrentamientos entre las celebridades participantes, como fue el caso de Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano junto a La Segura.

Tras dos meses de competencia, la empresaria y actriz Sandra Muñoz resultó eliminada y en sus redes sociales ha hablado en repetidas ocasiones sobre el reality. Recientemente, la famosa realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en las que reveló los proyectos en los que está, además, resolvió otras inquietudes de sus seguidores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sandra Muñoz llegó a cantarles la tabla a más de uno en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Entre los interrogantes resaltó uno en particular, que tenía que ver con su paso por el programa de convivencia y la relación que tenía con una participante en particular. Se trata de Martha Isabel Bolaños, recordada por su participación en la novela Yo soy Betty, la fea como la Pupuchurra, por lo que Muñoz aclaró su postura sobre el comportamiento de la actriz vallecaucana.

Inicialmente, Sandra aseguró que todos los roces y discusiones surgieron durante el programa, pero tan pronto salió de la convivencia todo volvió a la normalidad. Además, puntualizó en que la vida real es completamente diferente a lo que se vive en el encierro por más de cuatro meses.

Después de terminar 'La casa de los famosos Colombia', Sandra Muñoz reveló si todavía conversa con Martha Isabel Bolaños - crédito prensa del Canal RCN

“Realmente yo hablo con todos los compañeros del reality. Yo pienso que los inconvenientes, las discusiones, todo este tipo de cosas, como lo dije en un principio, ya eso quedó en el reality, esta es la vida real y pues esto acá es la realidad, entonces ya lo que quedo allá, quedo allá. Sí hablo con Martha, aunque hace un tiempito no hablo con ella, pero sí hablo con ella también”, respondió.

Con esto, Muñoz una vez más dejó claro –como en otras ocasiones– que lo que pasó en la competencia, se queda allí, dentro de la casa estudio. Esto desató una ola de comentarios de sus seguidores, entre los que destacan: “Definitivamente, toda una dama”; “no hay que guardar rencores, simplemente fue una competencia y era para ver quién resultaba ganador”; “ella sí tenía claro que todo era contenido”, entre otros.

Esto respondió sobre sus glúteos

La actriz y empresaria interactuó con sus seguidores en una dinámica de redes sociales - crédito @rastreandofamosos/Instagram

En esta misma dinámica, Sandra Muñoz –que tuvo una cercanía con el team papilla– fue interrogada sobre la naturalidad de sus glúteos. Y es que la actriz en repetidas ocasiones habló sobre sus intervenciones estéticas en el abdomen y el aumento en el tamaño de sus senos.

“Solo me he hecho las tetas y una ‘lipo’”, expresó Muñoz en medio de una conversación en La casa de los famosos Colombia con sus compañeros de equipo.

A la pregunta “tu cola es natural o es operada”, la actriz no dudó en responder que: “Les cuento algo, yo gané el concurso de la mejor cola de la televisión, en la revista TvyNovelas, no sé en qué año fue eso, lo que sé es que yo tenía como 18 años”.

Sandra Muñoz compartió cómo bajó de peso - crédito @sandramunoz20/IG

Posteriormente, agregó que, para ella, en ese momento, no existían los biopolímeros o las cirugías de glúteos y agregó: “Ahora, la que tenga nalga puesta qué maravilla, me encanta. Bien por ella. Como dicen por ahí, la que puede, puede y la que no, que aplauda”.

Esta misma pregunta la formuló Miguel Melfi en el reality, que dejó en evidencia que no creía en lo que decía Sandra y le preguntó directamente “¿O sea que el culo también es tuyo?”, a lo que ella contestó “sí”, generando gestos entre los presentes de no creer en sus palabras. “No tengo nada más, ni me he tocado la boca, ni el rostro”, reiteró Sandra.