Carolina Sanín denunció “amenazas de muerte” por parte del “activismo trans”: “Me ha aterrorizado”

Luego de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, en la que un grupo de personas transgénero realizaron una aparente simulación de la escena de la Última Cena de Jesucristo con sus apóstoles, la escritora colombiana Carolina Sanín escribió algunas críticas en su perfil de X, que involucrarían a esta población.

Sin embargo, en las horas de la mañana del 30 de julio, denunció en la misma red social que estaría siendo blanco de intentos de saboteo y de amenazas de muerte que la habrían “aterrorizado”. También expresó que miembros de la comunidad transgénero habría modificado información de la escritora en otros espacios digitales.

“El activismo trans (apoyado por mujeres) me ha saboteado publicaciones, ha manipulado mi biografía en Internet, me ha amenazado de muerte, me ha aterrorizado. Yo «me identifico» con las mujeres que están siendo aporreadas en los Juegos Olímpicos (...) Ah, pero supongo que esta denuncia de acoso sí no vale, ¿cierto?”, reportó la autora de Somos luces abismales.

Afirmaciones polémicas de la escritora para el mundo <i>queer</i>

A su vez, la escritora, durante el despliegue de los Juegos Olímpicos París 2024, está siendo una voz crítica sobre la violencia a las mujeres en algunas prácticas deportivas, así como estaría dejando clara su percepción sobre la actuación de personas transgénero en los eventos deportivos.

Una de sus manifestaciones escritas más fuertes fue publicada en las horas de la mañana del 30 de julio. Allí dijo que “hace tiempo que no lo decía: Los hombres no son mujeres. Decir que ser mujer es identificarse con una fantasía sexual es violencia contra las mujeres”. En ese sentido reposteó un video en el que una mujer estaba boxeando en un cuadrilatero de la competencia, para afirmar que “derrotar (y darles palizas) a las mujeres es ahora un deporte olímpico y un espectáculo de masas”.

Por eso, en cuanto a la actuación que resultó tan difícil de asimilar para el mundo de la fe cristiana por incluir a personas trangénero en una escena relatada en la Biblia —de la cual el Comité Olímpico emitió disculpas—, afirmó que “no, no era parodia de la última cena (de hecho, ni se parecía). Pero sí era parodia de las mujeres”.

Entonces retomó su discusión sobre quienes prefieren cambiarse de género y las mujeres, con la religión como una posible adición. En esa medida, escribió: “De todo en el mundo es lícito burlarse, salvo del credo queer: ese sí es dogma incontestable. Y, como cualquier autoridad, este autoritarismo de la burla a las mujeres tiene muy flojo el sentido del humor: disfraces, aturdimiento, poco más”.

Y agregó: “Todo bien con el drag, me da lo mismo, aunque siempre prefiero el dragón. Me pregunto, sin embargo, por ese énfasis furibundo; por la carga agresiva. Y, a las mujeres que celebran la celebración del drag: the joke is on you”.

“No deja de ser interesante la pretensión del macho «progresista» (qué atinado término para designar el vacío de significado manipulando el sentido de futuridad): Burlarse de las religiones, pero querer imponer un fetiche como religión universal”, añadió.

Las palabras de la escritora en cuanto a la muerte de la residente de Medicina, Catalina Gutiérrez

La escritora bogotana también generó controversia en redes sociales al afirmar en su cuenta de X que “un suicidio no tiene culpables”. Aunque su publicación no se refería a un caso específico, surgieron fuertes reacciones en el contexto de la reciente muerte de Catalina Gutiérrez Zuluaga, una médica residente de la Universidad Javeriana que, presuntamente, se quitó la vida debido a maltrato profesional.

En respuesta a un comentario que hacía alusión a una pariente de la fallecida, Sanín cuestionó las maneras de enfrentar el duelo, lo que avivó aún más las críticas en su contra. Usuarios en redes sociales la acusaron de insensibilidad y de intentar captar la atención mediante declaraciones polémicas.

“Dígale eso a Pilar, la mamá de Catalina. De golpe le sirve de consuelo”, le contestaron a Sanín. Entonces la docente contestó: “¿Le servirá de consuelo condenar a terceros?, ¿Así es como usted cree que se elabora un duelo? Bastante bárbara y bruta, usted”. Entonces la mujer con la que cruzaron mensajes escribió: “Gracias, Soy pariente de Cata”.

Por su parte, las directivas de la Universidad Javeriana expresaron sus condolencias a los familiares y amigos de Gutiérrez Zuluaga y anunciaron la realización de reuniones y espacios de diálogo con profesores y estudiantes. Así lo informó la Dirección de Comunicaciones de la institución en un comunicado, donde subrayaron su compromiso con el cuidado y bienestar de su comunidad educativa.