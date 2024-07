Participante del ‘Desafío XX’ intentó quitarse la vida y recordó el momento en conversación con Andrea Serna

Yoifer recordó difícil momento, mientras se despedía de la competencia - crédito @yoiferlemus73kg/IG

El capítulo del 26 de julio fue uno de los más intensos de la temporada del Desafío XX, ya que estuvo marcado por duelos decisivos y despedidas emotivas.

En esta oportunidad, Yoifer, uno de los participantes más queridos del equipo Beta por el público, se enfrentó a Francisco de Omega en un reto que definiría su continuidad en el programa y a pesar de que tomó la delantera en la pista y llegó primero al punto de definición, la precisión de Francisco en la etapa final le aseguró la victoria, dejando a Yoifer fuera de la competencia.

Esta salida no solo significó la pérdida de un competidor fuerte para el equipo, sino también la despedida de un hombre cuya historia de vida ha tocado a muchos espectadores.

Yoifer tuvo que abandonar la competencia del Desafío XX y estas fueron las palabras que dijo - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

En una emotiva conversación con la presentadora Andrea Serna, mientras daba sus palabras de despedida, Yoifer recordó a su abuela, Chachi, la cual ha sido una figura central en su vida y fue uno de los familiares más mencionados en el programa durante su estadía.

“Lo que ella me pida. Indudablemente, ayudarle porque ella siempre ha estado dispuesta para mí, siempre se rebuscó para que no me faltara nada”, empezó hablando Yoifer respecto a la pregunta que le hizo Andrea Serna sobre lo que cree que piensa la señora en este momento y cuál es su posición frente a ella.

Sin embargo, el hombre quiso aprovechar el momento para despedirse con un mensaje conmovedor y motivador, ya que le agradeció a su abuela por el trabajo y la ayuda que le ha brindado, y también una vez más mencionó el momento oscuro de su vida antes de su participación en el Desafío XX.

“Gracias a Dios soy la persona que soy hoy en día, y gracias a ella, creo que sin ella yo no sé qué hubiese sido de mí”, dijo, refiriéndose a su abuela. Pero lo que realmente sorprendió a Andrea Serna, de acuerdo con el gesto que hizo, fue el tema de su lucha contra la ansiedad y la depresión, y cómo su perro, Zeus, lo ayudó a superar estos momentos difíciles.

Yoifer habló sobre cómo su perro y su abuela lo ayudaron a salir adelante en medio de la depresión - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

“El año pasado no tuve un buen cierre de año, antes de venir al Desafío yo estaba entre un trance de ansiedad y depresión, yo quise quitarme la vida, y mi mascota, tengo un perro, no lo permitió”, dijo Yoifer con lágrimas.

Según su relato, la noticia de su participación en el Desafío XX llegó en un momento crucial, cambiando su vida y devolviéndole la alegría y la motivación.

“Pude ser ese Yoifer de siempre, alegre, sonriente, que contagia siempre a los demás con su alegría, siempre tratando de sacar una sonrisa a las personas, pese a las dificultades y pude salir de esa zona”, puntualizó el exparticipante.

En cuanto a la ayuda que tuvo con su perrito, ha sido uno de los momentos más conmovedores del programa de Caracol Televisión, pues Yoifer relató cómo su perro, Zeus, jugó un papel fundamental en salvar su vida.

El perro que le salvó la vida a Yoifer del Desafío XX - crédito @yoiferlemus73kg/IG

Durante un castigo en el que los participantes debían estar atados a bolas de cemento, Yoifer decidió nombrar la suya ‘Zeus’ en honor a su perro y en ese momento se conoció toda la historia.

“La mía la voy a llamar Zeus, por mi perro. Para mí ese perro fue como un apoyo, me salvó la vida. A mí me dio ansiedad y depresión. Lo único que hacía era llorar. Y antes de ponerme así, el perro se me acercaba, me secaba las lágrimas lamiéndome, y lo acariciaba y me ayudaba a sentirme un poco mejor”, recordó Yoifer, con lágrimas en los ojos.