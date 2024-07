Once Caldas vs Atlético Nacional: resultado del 27 de julio, goles, resumen y próxima fecha

Once Caldas venció 2-0 a Atlético Nacional este sábado en el Estadio Palogrande.

Los goles de Iván Rojas y Alejandro García le dieron la victoria al equipo de Hernán Darío Herrera.

Rojas abrió el marcador para Once Caldas a los 17 minutos cuando remató por desvío tras una jugada a balón parado. El mediocampista remató alto al centro de la portería tras combinar con Luis Palacios. Once Caldas duplicó su ventaja a los 47 minutos por intermedio de García, quien quedó mano a mano con el arquero, Dayro Moreno con la asistencia.

¿LO SABÍAS?

El equipo local amplió su racha de imbatibilidad en Primera A a 348 minutos. Desde el 31 de mayo, cuando se impusieron a La Equidad con un gol en propia puerta de Jáider Riquett, no han vuelto a ver puerta. Los visitantes, por su parte, no lograron marcar por primera vez en cinco partidos de Primera A. No se habían quedado en cero desde su derrota del 18 de abril contra el Deportivo Pereira.

Highlights

LO QUE CONSECUENCIAS:

Once Caldas lidera la tabla con nueve puntos, igualado a puntos con Atlético Nacional en tres partidos del Clausura.

Atlético Nacional sigue segundo con nueve puntos tras cuatro partidos.

EN LOS GOLEADORES:

Rojas marcó por primera vez con Once Caldas en su 24º partido de liga con el club. García abrió su cuenta en la liga para la temporada en su 20ª aparición. James Aguirre dejó su portería a cero por undécima vez en 24 apariciones en la competición esta temporada, el tercer puesto entre los porteros de Primera A.

REPORTE DE LESIONES:

Ningún jugador fue retirado por lesión.

INFLUENCIA DEL VAR:

No se anuló ninguna jugada como resultado del VAR.