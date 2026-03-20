Desmantelaron red internacional que proveía documentos para que ciudadanos chinos y de otros países viajaran ilegalmente a Estados Unidos: a la cárcel tres funcionarios de Migración Colombia

Las capturas se efectuaron en Bogotá y Sogamoso (Boyacá) - créditos Fiscalía General de la Nación | Camila Díaz/Colprensa

La Fiscalía General de la Nación de Colombia reveló la existencia de una red delictiva que facilitaba el ingreso y salida irregular de migrantes por el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

De acuerdo con la información oficial que se conoció la mañana del viernes 20 de marzo de 2026, en la organización participaban particulares y al menos tres agentes de Migración Colombia y un funcionario adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Los funcionarios eran quienes presuntamente permitían el tránsito de ciudadanos extranjeros sin someterlos a los controles migratorios establecidos.

Según reportó la Fiscalía en su reporte, dentro de los detalles de la investigación que se realizó en coordinación con la Dijín de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), lograron identificar que el grupo operaba dentro de la principal terminal aérea del país.

Los hoy detenidos son señalados de facilitar el paso irregular de personas procedentes de China, México y Vietnam.

Los capturados se habrían aprovechado de sus conocimientos acerca del día a día y cómo se realizaban los procedimientos en la terminal aérea para poner en marcha su empresa ilegal - crédito Fiscalía

Los funcionarios capturados y judicializados fueron:

Johan Alexander Cendales Tafur Johan Mauro Cerón Reyes Cristian Camilo Bueno Casallas Efraín Collazos Guerrero

El ‘modus operandi’ y el alcance de la operación ilegal que se orquestaba desde El Dorado, en Bogotá

De acuerdo con la Fiscalía, estos agentes aprovechaban sus cargos para trasladar a los migrantes por el aeropuerto sin pasar por los filtros de migración, o bien los llevaban a los módulos de Migración Colombia donde diligenciaban información falsa en los sistemas institucionales.

Entre las prácticas detectadas se encuentra el uso de pasaportes de otros ciudadanos para registrar salidas o ingresos, sin que los migrantes estuvieran presentes físicamente.

La investigación acreditó al menos 11 eventos delictivos en los que los funcionarios actuaron fuera de turno y sin la debida habilitación, permitiendo que los extranjeros abandonaran el país con destino a Estados Unidos y naciones de Centroamérica.

La Fiscalía General de la Nación precisó que, en estos casos, los controles fueron omitidos o manipulados para eludir la verificación de información.

“En el desarrollo de las actividades investigativas y de inteligencia logramos materializar estas cuatro órdenes de captura en la ciudad de Bogotá y la ciudad de Sogamoso, Boyacá”, destacó en declaraciones a medios de comunicación el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia.

El caso puso a la vista una modalidad que se venía practicando desde hacía meses atrás en la principal terminal aérea de Colombia - crédito Fiscalía

Sobre los cuatros detenidos, el alto oficial explicó que, “valiéndose de su experiencia, su conocimiento, la idoneidad, como quiera que eran funcionarios y otros exfuncionarios de Migración Colombia, permitían el tránsito irregular de ciudadanos extranjeros (...) y suministraban pasaportes auténticos de terceros o documentos suplantados, especialmente de las regiones administrativas de Hong Kong y China, para evadir sus controles”.

Parte del modus operandi que reveló el coronel Sanabria fue que, “realizaban registros migratorios sin la presencia física de los titulares, reciclaban los documentos en diferentes fechas y filtros para facilitar el desplazamiento hacia Panamá, México y Estados Unidos”.

Al parecer, detalló el director de la Dijín, la organización no solo delinquió en la ciudad de Bogotá, sino que “extendió esos tentáculos a las ciudades de Medellín (Antioquia), Ipiales (Nariño), la isla de San Andrés”.

Como resultado, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, abuso de autoridad, falsedad personal y falsedad ideológica en documento público, añadió Raúl Humberto González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía.

Declaraciones del coronel Elver Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) - crédito Policía Nacional

Además, a Cerón Reyes se le atribuyó el cargo de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, debido a que durante su captura le encontraron munición sin la correspondiente autorización.

El juez penal de control de garantías dispuso que los procesados cumplan medida de aseguramiento en sus respectivos lugares de residencia mientras siguen las pesquisas con miras a definir los detalles finales para que se lleve a cabo la audiencia condenatoria.