Cristina Hurtado bailó a ritmo de Karol G y recibió una lluvia de halagos: ni las celebridades se resistieron

Cristina Hurtado continúa disfrutando de sus vacaciones luego de concluir su trabajo como presentadora en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. La antioqueña disfruta del aire libre y la naturaleza en la finca que tiene en el departamento de Córdoba, junto a su esposo, Josse Narváez, y sus hijos.

La paisa no desaprovecha la oportunidad de generar contenido en plataformas digitales, luciendo su cuerpo tonificado y al natural, para deleite de sus seguidores, que a la fecha suman 6,9 millones, tan solo en Instagram. Aunque de vez en cuando hace promoción de alguna marca – en especial de aquellas que se relacionan con sus emprendimientos empresariales orientados a la moda o el cuidado personal –, en general son publicaciones más relajadas las que muestra la presentadora, y especialmente orientadas a las tendencias del momento.

Por ejemplo, a inicios de julio sus primeras publicaciones desde el final de La casa de los famosos Colombia se centraron en mostrar su apoyo a la selección Colombia mientras se disputaba la Copa América en los Estados Unidos. Pero ahora que el mes está por concluir, Cristina mostró sus pasos de baile, a ritmo de Karol G.

Por estos días, la Bichota fue amplio tema de conversación en redes sociales luego de llenar durante cuatro noches consecutivas el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Unas 240.000 personas presenciaron estos conciertos con los que cerró el Mañana será bonito Tour. Debido a esto, la presentadora y modelo subió a su Instagram un video en el que se le ve bailando al ritmo de Si antes te hubiera conocido, el más reciente lanzamiento de Karol G.

Tampoco pasó indiferente para los espectadores su ropa, pues usaba un conjunto de piscina y una falda para sobrellevar el calor, lo que le permitió lucir su figura para alegría de sus admiradores. Debido a que hubo usuarios que manifestaron envidia del camarógrafo que capturó el momento, Cristina hizo una aclaración en sus historias instantáneas.

“Acabo de subir un videito de una canción de Karol G y andan preguntando por el camarógrafo, pues, les quiero decir que no es un camarógrafo, es una camarógrafa”, afirmó, pese a que no reveló de quién se trataba.

La grabación alcanzó una importante difusión en las horas posteriores y las reacciones (incluidas celebridades) fueron rotundas. “Nombe no! Que bollazoooo Cristina!!!”, escribió Mabel Cartagena, mientras que Nanis Ochoa destacó su abdomen. En cuanto al resto de sus seguidores, destacaron que se mantuviera tan bella pese a que es madre de tres hijos. “Esta mujer está en su punto, en su mejor momento”; “Divina y con una figura y cara de infarto”; “Todavía no entiendo dónde tuvo Cristina tres hijos”; “La mujer más hermosa del Colombia, fin del comunicado”; “Muchacha, pareces de 25″; “La más bella”, fueron algunos de los comentarios más notables.

La belleza de Cristina Hurtado también atrajo detractores

Pese a que la mayoría de comentarios acerca de la presentadora son favorables, no faltaron los que mostraron su desacuerdo con sus publicaciones. Prueba de ello fue un corto video que subió Cristina en su Instagram en la que aparecía nadando y luciendo un traje de baño de dos piezas.

En esta ocasión hubo un comentario en particular en el que se expresó que “Está mostrando mucho estos días, ¿se peleó con el marido? Ese es un síntoma de ustedes”, manifestando su indignación. La presentadora respondió al comentario diciendo que se encontraba “más enamorada que nunca, de hecho, es él @jossenarvaezm quien me toma las fotos y me hace los videos”.

El propio Narváez confrontó al usuario cuando este trató de desviar el tema y le respondió “Ya pato, no la trates de arreglar. Entonces resulta que si una mujer se atreve, se pone traje de baño, se divierte, baila y simplemente es ella ¿Es porque está peleando con el marido? Pff… hágame el hpta favor”.