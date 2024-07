Senadora del ala radical del Pacto Histórico arremetió contra ministro del Interior: “Su agenda no es nuestra agenda”

La senadora Isabel Zuleta lanzó fuertes señalamientos al ministerio del Interior, Juan Fernando Cristo, al que consideró ajeno al proyecto progresista - crédito Colprensa

Acostumbrada a dar de qué hablar en el Congreso de la República, la senadora Isabel Zuleta, que hace parte de la bancada del Pacto Histórico, protagonizó un intenso debate durante la plenaria de la corporación del miércoles 24 de julio, al dirigirse en duros términos al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; lo que dio pie para una serie de comentarios a través de las redes sociales, tanto a favor como en contra.

La congresista solicitó la palabra y envió un fuerte mensaje al jefe de la cartera, al señalar que la agenda del ministro difiere de forma notable de la de su colectividad. “Su agenda no es una nuestra agenda”, afirmó Zuleta. “No intente confundir a la ciudadanía, nosotros no nos dejamos confundir, la agenda de Gobierno es una y su agenda personal es otra”, agregó la mujer, conocida por ser del ala radical de la coalición.

El pronunciamiento de la congresista se originó tras el anuncio de Cristo sobre cuáles serán las reformas que desde el Ejecutivo se impulsarán en la presente legislatura, particularmente el proyecto de autonomía territorial. El miembro del Gabinete incluyó un acto legislativo sobre este tema, el cual, según la senadora, no tiene conexión con las perspectivas del Pacto, que están enfocadas hacia otras temáticas.

“El proyecto de acto legislativo de autonomía territorial es suyo y de su partido, no del Pacto Histórico, nuestra apuesta es sobre la descentralización y empieza por recoger las recomendaciones de la Misión de Expertos”, enfatizó Zuleta a través de su cuenta oficial en X. Una reacción que generó un intenso debate entre quienes salieron en respaldo de la congresista, que está a favor de la reelección de Petro.

