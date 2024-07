Andrea Valdiri fue captada junto a un hombre en medio de su fiesta de cumpleaños

Andrea Valdiri generó rumores de un nuevo romance con unos apasionados besos con un hombre en su fiesta de cumpleaños - crédito @andreavaldirisos - @rechismes/Instagram

La modelo, bailarina e influencer Andrea Valdiri cumplió 33 años y lo celebró en grande junto a sus amigos cercanos.

A lo largo de su trayectoria en las redes sociales, especialmente en Instagram, Valdiri ha ganado seguidores por su estilo de vida, sus bailes y sus publicaciones sobre moda y belleza, pero no ha estado exenta de polémicas con varias creadoras de contenido y por su vida amorosa.

Esta vez, volvió a robarse la atención de sus seguidores luego de que se volviera viral un video en el que se le observa besándose y abrazándose con un hombre cuya identidad permanece anónima.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La fiesta de cumpleaños de la influenciadora levantó especulaciones después de besar a un hombre durante la fiesta - crédito @rechismes/Instagram

La creadora de contenido barranquillera organizó una lujosa celebración a la que asistieron diversas figuras de la farándula nacional. Entre los invitados se encontraban celebridades, como La Jesuu, Aida Victoria Merlano y artistas reconocidos como, Jhonny Rivera, Ziader y Diego Daza. A través de sus historias de Instagram, Valdiri compartió varios momentos de la fiesta, que incluyeron actuaciones musicales, bailes y fuegos pirotécnicos.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue captado en un clip en el que Valdiri aparece abrazando a un hombre y besándolo mientras bailan, lo que generó nuevos rumores entorno a su vida amorosa. Luego de su separación del creador de contenido Felipe Saruma, la barranquillera la han relacionado con varios hombres.

El video generó rumores sobre una posible nueva relación de Andrea Valdiri - crédito @rechismes/Instagram

Sin embargo, esta vez las especulaciones son diferentes puesto que además del video, la creadora de contenido recibió varios ramos de rosas, una maleta y un boleto de viaje como regalos en su hogar, lo que ha incrementado los comentarios sobre su posible nueva relación.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, y muchos seguidores de Andrea Valdiri han expresado su curiosidad y deseo de conocer más detalles sobre su vida personal: “Tiene ig el tipo? Quiero chismear completo😂”; “Ay si que digan el chisme completo por favor”; “Ella no es funeraria pa estar guardando luto “; #Por mujeres como Andrea es que las madres solteras tienen mala fama lastimosamente, no es estable emocionalmente, cambia de marido como cambiar de cucos, no piensa en la salud emocional de sus hijas, los mete a la casa una y otra vez, se enamora cada 4 meses, no niña, Diomedes te quedó pequeño, menos mal no tuvo los 21 hijos”; “No aprendió nada de sus antiguas relaciones andar besándose e involucrando a cuanto hombre a la vida de sus hijas sabiendo que su hija incluso está en la adolescencia”, son algunos comentarios sobre el beso de la bailarina y hombre en su cumpleaños.

Además de su carrera en el entretenimiento, también es empresaria, gestionando sus propios proyectos y colaboraciones con marcas. Su vida personal y profesional frecuentemente se roba la atención de los internautas.

Los regalos recibidos por Valdiri, ramos de rosas, una maleta y un boleto de viaje, hacen que aumenten las especulaciones sobre una nueva relación - crédito @anedravaldiri/Instagram

Mientras que la barranquillera al parecer continúa con su vida amorosa, su exesposo Felipe Saruma también reveló proyectos nuevos en el exterior. El creador de contenido anunció que se trasladará por motivos profesionales a Estados Unidos, donde pasará más tiempo a partir de ahora.

El influencer, que actualmente vive en Barranquilla, realizó el anuncio a través de un video en sus historias de Instagram. Saruma explicó que el crecimiento de su empresa de producción audiovisual Vertical Cinema, lo motivó a abrir una extensión de la compañía en el país norteamericano.

Felipe Saruma anunció nuevo restaurante y sus viajes a Estados Unidos - crédito @felipesaruma/IG

“Estuve en Estados Unidos viendo la Copa América, luego en México trabajando, después otra vez en Colombia. Pero en el mes que estuve en Estados Unidos, y como les conté en mis historias, estuve abriendo la LLC, que es la extensión de la compañía de Vertical Cinema en Estados Unidos (...) Eso me tiene muy contento, familia, pues ya que nos salieron varios proyectos allá, estamos organizando todo tirándolo [derecho]. Entonces voy a estar viajando mucho a Estados Unidos”, contó el santandereano.

Además de su mudanza, Saruma reveló que está trabajando en varios proyectos importantes tanto en Estados Unidos como en Colombia. Entre ellos se destaca la creación de un restaurante en Barranquilla, un negocio completamente nuevo para él: “Estoy montando mi restaurante (... )Es un mundo totalmente nuevo, pero me encanta y sé que es algo que a ustedes les va a encantar”, expresó.