Estos son los retos que tendrá Helga María Rivas como ministra de Vivienda

Helga María Rivas se posesionó como Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio - crédito Ministerio de Vivienda

El 23 de julio de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, posesionó en la Casa de Nariño a Helga María Rivas Ardila como ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio como parte de su más reciente remezón ministerial.

Durante la ceremonia de posesión, el primer mandatario se refirió a los cambios en su gabinete: “Cuando se trata de cambiar, indudablemente es más difícil cambiar que continuar lo que se hace, que la inercia, la inercia siempre es más fácil. El cambio trae enemigos, sanciones, persecuciones, discusiones interesadas. La democracia necesita de la discusión racional, no de la decisión calculada”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El presidente Petro posesionó a la ministra de Vivienda en la Casa de Nariño - crédito Presidencia de la República

A su vez, el jefe de Estado le asignó a Helga María Rivas Ardila la tarea de trabajar en la conservación y cuidado del agua potable: “Los gobiernos durante décadas no han tenido como prioridad el agua potable, y sin agua no hay vida, si no se soluciona el agua potable, los niños y las niñas mueren. Colombia necesita una revolución del agua”.

El presidente de la República también le ordenó a avanzar en políticas concretas que mejoren la calidad de la vivienda y la falta de un hábitat en torno a esa vivienda: “Cambiar la visión de vivienda a hábitat es todo un esfuerzo, en el Gobierno nacional no se ha logrado, en el Gobierno se habla de vivienda y no de hábitat”.

La jefe de cartera tiene como misión reactivar el sector vivienda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otra de las tareas por cumplir es trabajar en la reactivación económica a través de incentivos para la construcción de edificaciones sostenibles y proyectos de mejoramiento de vivienda. Así como en proyectos integrales de hábitat para la paz territorial que respondan a las necesidades sociales, económicas y culturales de la comunidad, teniendo en cuenta diferentes enfoques poblacional, diferencial y de género, consolidando un territorio sostenible, equitativo y equilibrado, que aporten a los Acuerdos de Paz de 2016.

Asimismo, el presidente Petro señaló que la ministra deberá centrar sus esfuerzos en transformar el sector, ya que “hay dos grandes hechos que hay que cambiar, uno es el interés del gran empresariado de la vivienda con un problema de ausencia de calidad”.

¿Quién es Helga María Rivas Ardila, la nueva ministra de Vivienda?

Helga María Rivas Ardila cuenta con un largo recorrido en el sector vivienda - crédito Ungrd.

La nueva jefa de la cartera de Vivienda es arquitecta de la Universidad de Los Andes, especialista en Diseño Urbano, con experiencia en la gestión de proyectos en el hábitat popular, la gestión del suelo y la adaptación de los territorios a la variabilidad y el cambio climático.

Rivas se ha desempeñado, entre otros cargos, como asesora en desarrollo urbano para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y consultora de Naciones Unidas. Su especialidad es el mejoramiento de barrios y de vivienda, además de los procesos sociales que se asocian al mismo.

La nueva ministra, que enfrenta un gran reto económico por parte del Gobierno, fue designada por el equipo programático de la campaña presidencial para liderar las propuestas del sector hábitat y de servicios públicos. Desde el comienzo de la administración de Gustavo Petro, Rivas participó en el proceso de empalme en el Ministerio de Vivienda y en esta cartera fue viceministra de Vivienda encargada.

Además, fue nombrada subgerente de Gestión del Riesgo del Fondo Adaptación durante más de un año; luego, asumió como gerente encargada, liderando macroproyectos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña en 2010 y 2011.

Rivas también se destaca por su participación en la reconstrucción del departamento Armenia, tras el terremoto de 1999, y en proyectos de mejoramiento integral de barrios y la desmarginalización. Incluso, durante el mandato de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, se desempeñó como su directora en la Caja de la Vivienda Popular y secretaria de Hábitat de la capital del país.

A propósito, en febrero de 2024, el presidente Petro la designó como directora general encargada de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), tras el escándalo por corrupción de la compra de carrotanques en La Guajira.