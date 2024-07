Ciudadana denunció nueva modalidad con la que habrían tratado de robar sus datos bancarios: “Me llamaron a ofrecerme el cambio del plástico”

Bajo la excusa de "cambiar el plástico" inescrupulosos estarían consiguiendo los datos de sus víctimas de manera voluntaria - crédito @OscuraColombia / X

Una nueva modalidad para el hurto de tarjetas de crédito estaría cobrando víctimas, según la denuncia realizada por una mujer con acento paisa a través de las redes sociales, en la que explicó cómo logró salvarse de que le robaran su dinero.

Su modus operandi, según reveló, consiste en comunicarse con quienes tienen tarjetas de crédito con X banco y ofrecerles la renovación del plástico que, sin cobro adicional, será realizada a domicilio.

Una oferta difícil de esquivar y que una vez es aceptada pone en marcha a los miembros de la organización, quienes disfrazados de domiciliarios se presentan en el domicilio de sus víctimas y solicitan la entrega del plástico “anterior” para su destrucción.

A veces, incluso, esta suele efectuarse frente a la víctima, para no levantar sospechas, pero una vez se retiran rearman la tarjeta para utilizar sus datos y realizar compras fraudulentas, antes de que su propietario descubra que fue víctima de una estafa.

Clientes de otros bancos reportaron haber sido contactados por bandas criminales con la misma excusa - crédito @OscuraColombia / X

“Me llamaron, supuestamente, de Davivienda para decirme que me iban a cambiar de tarjeta, el plástico, y que hoy iban a traérmela. Llegó un repartidor, se hizo pasar por trabajador de Domesa, cuando un tío que trabaja con ellos me dijo que no tienen ningún convenio, pero aun así, el señor me dijo que debía presentarle mi cédula y la tarjeta, porque debía destruirla”, explicó la denunciante.

Sin embargo, antes de iniciar el proceso de “cambio” advirtió al repartidor que verificaría el procedimiento con el banco, lo que terminó por ahuyentarlo, incluso, dejado su tarjeta en portería.

“Yo le dije que, entonces, iba a llamar a Davivienda para confirmar y apenas se lo mencioné, salió volado”, aunque dejó el paquete en portería, con la tarjeta falsa y un comprobante en su interior. Una modalidad que también se habría replicado con clientes de Banco Falabella, Colpatria y Bancolombia, según se lee en las reacciones a la denuncia.

“Es muy fácil identificar quién es responsable por el robo. La bolsa está numerada y con ese dato se le hace seguimiento a quien la compró”, “A mí me pasó algo similar hace unos años con Colpatria, sumado a que el mensajero traía unas letras en blanco que debía firmar. Al preguntarle por qué y mostrarle la cámara del edificio salió corriendo”, “Me pasó algo similar. Supuestamente me llamaron de Falabella y me dijeron que me enviaban el plástico a la casa. Lamentablemente la alcancé a entregar y, aunque la rompieron, me quedé con la duda y llamé al banco. Me dijeron que no generaban cambios de tarjeta a domicilio y para terminar de armar el rompecabezas me di cuenta de que el nombre en la nueva tarjeta ni siquiera era mío”, “Me pasó algo similar con Bancolombia. El mensajero me dijo que traía unos documentos que debía firmar y cuando le dije que debía llamar al banco para confirmar, salió con la excusa de que tenía afán por hacer sus otras entregas”.

Al ser advertidos sobre su intención de verificar el procedimiento, directamente con el banco, los supuestos domiciliarios huyen - crédito 123RF

Siete recomendaciones para evitar ser víctima de estafa al rvelar sus datos bancarios, según BBVA:

1. Al momento de realizar un pago, se debe mantener a la vista la tarjeta de débito o crédito y verificar que la tarjeta que devuelven sea la correcta.

2. En algunas ocasiones suele pasar que, por fallas y/o demoras en la conexión, se paga con las tarjetas y el punto de venta refleja que la “transacción ha fallado”. En estos casos, existe la posibilidad de revisar a la brevedad, a través de la banca ‘online’, si efectivamente se realizó o no la transacción, así se evita la desagradable sorpresa de encontrar luego un cargo doble en la cuenta.

3. En caso de duda, conservar los comprobantes de las transacciones realizadas que arroja el punto de venta permite corroborar los pagos realizados, fallidos o rechazados y contrastarlos con el estado de cuenta mensual, el cual, se puede visualizar por la banca en línea.

No revelar sus datos bancarios y cambiar continuamente de contraseña, son estrategias clave - crédito 123RF

4. No permitir que le saquen fotocopia o fotografía a los productos financieros ni documentos de identidad, así se evita que los datos sean utilizados por terceros, por ejemplo, en sitios de compras ‘online’. Del mismo modo si se extravían, o se es víctima de un robo, se debe notificar de inmediato al banco.

5. La información bancaria (claves en especial) es personal y no debe compartirse con ninguna persona. Si se sospecha que alguien conoce la contraseña o por alguna razón se ha revelado la contraseña a otra persona, es importante cambiar la clave de inmediato a través de la red de cajeros automáticos o por la banca por internet, según lo que resulte más práctico.

6. Una buena manera de evitar ser víctima de fraude es cambiar periódicamente las claves y contraseñas. Estas no deben ser obvias. Se deben evitar las claves con combinaciones de fechas de cumpleaños, número de identificación, número telefónico, entre otras, ya que pueden ser fácilmente deducidas por los estafadores.

7. Por precaución, recordar tener la opción de compras por internet. Cuando se desee realizar alguna compra por esta vía, ingresar previamente en la banca ‘online’ y desbloquear momentáneamente la opción de compras por internet (que tienen algunos bancos), realizar la compra e inmediatamente volverla a bloquear. Esto evitará intentos de estafa vía compras en línea con las herramientas financieras.