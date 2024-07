Julián Arango, de ‘Betty, la fea’, reveló la verdad sobre su relación, tras 20 años junto a su esposa: “No buscamos las cámaras”

Julián Arango ha sido figura en grandes producciones y su trabajo es lo único que hace público - crédito Colprensa

En el universo variable de la farándula colombiana, pocos actores han captado la imaginación del público como Julián Arango. Conocido por su icónico papel de ‘Hugo Lombardi’ en Yo soy Betty, la fea, y más recientemente por su participación en Rigo como ‘Evaristo Rendón’, Arango ha mantenido una vida personal en las sombras, lejos de los reflectores que tanto lo han iluminado en la pantalla.

Una de las incógnitas más persistentes en torno a este actor de Bogotá ha sido la identidad y el paradero de su esposa e hija. Es un tema del que Arango rara vez se pronuncia en público y, cuando lo hace, es con una cautela y un respeto por la privacidad que resultan casi anacrónicos en la era de las redes sociales y la sobreexposición.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Detrás del telón de su vida pública, Julián Arango encontró en Lina, historiadora de profesión y compañera de más de dos décadas, un faro de estabilidad. En una reveladora entrevista con Laura Acuña, Arango describió a Lina como una figura central en su vida, una fuente de apoyo constante en medio de las fluctuaciones emocionales que conlleva su carrera en la actuación.

En esta imagen proporcionada por Prime Video, Julián Arango, en una escena de la serie 'Betty la fea: La historia continúa' - crédito Prime Video via AP.

Lina, alejada de los focos y de cualquier interés por el reconocimiento público, ha optado por mantenerse en la penumbra de la fama de su esposo. “No buscamos las cámaras”, explicó Arango, “para nosotros, la verdadera felicidad está en los momentos íntimos y en preservar nuestra vida privada”.

Adelaida Arango, su hija de 14 años que es su gran tesoro

En el corazón de esta historia de amor y reserva se encuentra Adelaida, la hija de Julián Arango y Lina. A los 14 años, Adelaida es descrita por su padre como la fuente suprema de felicidad en su vida. En sus propias palabras, “es lo más divino que hay”, llenando su mundo con creatividad y una perspectiva fresca.

“Es lo más divino que hay, me llena de felicidad su creatividad, sus ideas, su universo, su mundo… Verla tomar decisiones, además que ya está volviéndose una mujer”, señaló Arango.

Pero lo que más llama la atención es que su hija no tiene redes sociales, pues él prefiere que se mantenga alejada de ese mundo.

“Ella no tiene por qué acarrear con esto. Yo quiero que mi hija tenga una identidad propia, por más que sea la hija del actor Julián, pero que ella sea Adelaida […]. Yo no sé cómo hacen los actores que muestran a sus hijos desde muy chiquitos y ya los vuelven embajadores de marcas con una cantidad de responsabilidades que no tienen por qué tener. Son niños, tienen que ir a jugar”, comentó el artista.

El actor bogotano decidió mantener a su familia afuera del espectáculo - crédito @actorjulian/Instagram

Contrariamente a la tendencia moderna de exponer a los hijos de las celebridades en redes sociales desde una edad temprana, Arango ha elegido proteger a Adelaida del escrutinio público. “Ella no tiene por qué cargar con esto”, expresó con determinación. “Quiero que tenga una identidad propia, que sea simplemente Adelaida”.

Para Julián Arango, la llegada de su hija marcó un cambio radical en su vida. Lejos de la imagen pública del actor, encontró en la paternidad una nueva faceta de sí mismo. “La vida me cambió totalmente”, confesó con emoción. “Todo ahora gira en torno a ella”.

Con su característico sentido del humor, Arango también compartió anécdotas que revelan la profundidad de su conexión con Adelaida. “Esa china es tan exigente”, bromeó, “que me recuerda constantemente que la vida va más allá de la pantalla y las alfombras rojas”.

La interpretación de Julián Arango y Robinson Díaz hicieron que estos personajes se hicieran populares en Colombia - crédito Caracol Televisión

En un mundo donde la fama y la exposición parecen ser moneda corriente, Julián Arango y su familia representan un oasis de privacidad y autenticidad. Lejos de los titulares sensacionalistas, prefieren los momentos íntimos y las alegrías simples de la vida cotidiana.

Así, Julián Arango continúa encarnando no solo personajes en la pantalla, sino también valores de discreción y respeto por la vida personal, demostrando que, a veces, las historias más fascinantes no se cuentan en titulares, sino en los detalles silenciosos de una vida bien vivida.