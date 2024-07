No le bastó con llegar tarde, Gustavo Petro se fue del desfile militar antes de que terminara

Gustavo Petro se fue del desfile antes de que terminara - crédito @DenunciasAntio2/SX

El desfile militar del 20 de julio quedó marcado por abucheos en contra del presidente Gustavo Petro, pues el mandatario llegó más de tres horas tarde al lugar. Se tenía previsto que la ceremonia comenzara a las 9:00 a. m.; sin embargo, se realizó sin su presencia y debió reanudarse a las 12:00 p. m. cuando Petro llegó.

Esta es la primera vez en la historia que un desfile inicia sin la presencia del presidente de Colombia. Por otro lado, Petro se fue del evento antes de que terminara, pues todavía se encontraban marchando componentes de la fuerza pública. La impuntualidad del mandatario ha sido evidente en varias ocasiones, generando una gran cantidad de críticas. Algunas personas calificaron el retraso del presidente como una gran falta de respeto hacia las fuerzas armadas y la nación.

La Casa de Nariño se pronunció al respecto: “El presidente salió antes del desfile militar para cambiar y cumplir con el compromiso de la instalación del Congreso”. Debido a su impuntualidad, y al gesto de abandonar la ceremonia antes de que culminara, los comentarios no se hicieron esperar.

“Petro no tiene las calidades para ser presidente de Colombia. Ha irrespetado a todo el país con su actitud displicente. No solo llegó tarde al desfile del #20DeJulio sino que se retiró antes de terminar la ceremonia”, publicó María Fernanda Cabal en su cuenta de X antes Twitter.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, criticó la impuntualidad del presidente colombiano. “A los soldados y policías de Colombia hay que respetarlos y agradecerles, hoy y siempre, su compromiso y su sacrificio por este país. Desde temprano estamos acompañando a las Fuerzas Armadas en su desfile en la Avenida Boyacá en Bogotá. Hoy conmemoramos el Día de la Independencia y reiteramos nuestro respeto y admiración por quienes han dado su vida o están dispuestos a darla por cuidar la de todos los colombianos”.

Varios asistentes al desfile llegaron desde las 6:00 a. m., pero por la demora del mandatario tuvieron que esperar varias horas de pie. Su retraso y posterior salida del evento, que es una fecha tan significativa para el país, generó un amplio debate sobre la importancia de la puntualidad en actos oficiales y el simbolismo de tales gestos.

“Respete a los ciudadanos. Que respete a los colombianos. Es irrespetuoso, es irrespetuoso con las Fuerzas Militares. No solo con nosotros”; “No le da pesar con esos soldados que los tienen ahí y él no quiere llegar. Al sol y al agua y él no llega, él nunca llega”, se escuchaba entre los asistentes.

En un video difundido por el congresista Hernán Cadavid se evidencia la forma en la que varios ciudadanos gritan al unísono “fuera”, cuando se lee la orden del día y se llega al punto de “Honores al Presidente de la República, Gustavo Petro”.

“El pueblo colombiano que se siente irrespetado de frente le grita a ⁦@petrogustavo ¡Fuera¡ ¡Fuera! ¡Fuera! Comienzo del fin del perverso mandato”, añadió el congresista. Miles de personas se congregaron en la avenida Boyacá, en un recorrido de 4,82 kilómetros inundado de colombianos, para conmemorar el Día de la Independencia; sin embargo, la ausencia del mandatario generó descontento en los presentes. “¡Fuera Petro!” y “el pueblo se respeta”, se escuchaba a las personas gritar mientras expresaban su frustración.

“Hoy 20 de julio en Bogotá retumbó #FueraPetro en medio del desfile de la Independencia”, escribió el senador Carlos Felipe Mejía Mejía en sus redes sociales. El desfile contó con más de 1.500 soldados, oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía.