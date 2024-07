María Fernanda Carrascal aseguró que congresistas están “pataleando” por la presidencia de la Cámara: “Hipócritas”

María Fernanda Carrascal aseguró que quienes "patalean" no son independientes - crédito Colprensa

La puja por la presidencia de la Cámara de Representantes sigue generando comentarios por parte de los congresistas. Katherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca son los dos opcionados del partido Alianza Verde para ocupar el cargo y reemplazar a Andrés Calle. Ambos, cuentan con un apoyo dividido de la colectividad y entre quienes los respaldan se ha iniciado una ola de discusiones en torno a si alguno de los dos en realidad cuenta con las mayorías de la bancada.

La coalición Verde Centro Esperanza anunció el 8 de julio su apoyo a la candidata Miranda, siendo en total 20 congresistas de su lado. Por su parte, una porción de la Alianza Verde anunció su respaldo a Salamanca. Según el congresista Duvalier Sánchez, el aspirante cuenta con casi todos los votos a su favor por parte de la colectividad.

Sin embargo, la representante Catherine Juvinao afirmó que es falso, puesto que, al parecer, no hubo una reunión de la bancada en pleno y, por tanto, no se puede confirmar que casi todos los funcionarios de la Cámara lo respalden.

“Invito a los Verdes petristas a respetar al resto de la bancada, los que anteponemos los acuerdos iniciales y abogamos por la participación de los partidos Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Verde Oxígeno, tal como se acordó desde 2022. No todo vale. No recurran a atajos ni a jugaditas para imponer lo que les dice Petro, pues la mitad de la bancada NO estamos con Petro”, sostuvo.

Sin embargo, congresistas del Pacto Histórico, que anunciaron su filiación con Jaime Raúl Salamanca rechazaron las críticas por el apoyo al candidato y aseguraron que ahora están “pataleando” porque consideran que es posible que su candidata no se quede con el cargo. Así lo afirmó la funcionaria María Fernanda Carrascal en X, asegurando que quienes se están quejando no son independientes. Asimismo, los llamó hipócritas.

“Se les ve desesperadas/os por la votación de hoy de la Mesa Directiva de la @CamaraColombia, la ven perdida y andan pataleando y proclamando dizque la independencia del Congreso… sí, patalean quienes son todo menos independientes y se han dedicado a ser títeres de ciertos gremios para sabotear las reformas sociales. Hipócritas”, escribió la congresista en la red social.

Katherine Miranda sostuvo su candidatura

Luego de que se conociera sobre la división de posturas dentro de la colectividad con respecto a la presidencia de la Cámara de Representantes, la congresista Katherine Miranda informó que seguiría con su candidatura en pie. Asimismo, pidió que se respete la independencia del Congreso de la República y que también se acepte la decisión tomada por la coalición Verde Centro Esperanza.

Sin embargo, hay congresistas que consideran que dicha coalición no existe en la Cámara y, por lo tanto, no sería posible que avalaran de manera conjunta la aspiración de algún funcionario para el cargo. No obstante, la disputa por el puesto se centra en ambos candidatos; Jaime Raúl Salamanca, mientras tanto, agradeció el apoyo que la porción de la Alianza Verde que decidió confirmar los votos a su favor.

“Agradezco a mi bancada del Partido Verde la postulación. Como Presidente TODAS las bancadas tendrán la tranquilidad no solo de un legislativo independiente, sino también abierto al DIÁLOGO con las demás ramas del poder - y con las y los colombianos. Eso hice en la Comisión VI”, sostuvo Jaime Raúl Salamanca en su cuenta de X.

Katherine Miranda, por su parte, aseguró que si llega a quedar elegida como presidenta de la Cámara de Representantes buscará impedir que la corporación sea un “apéndice” del Gobierno del presidente Gustavo Petro.