Mujer escopolamina y roba a hombres en bares de Cundinamarca: se conoció nuevo caso en Madrid

Autoridades siguen la pista de mujer que escopolamina y roba a hombres en bares de Cundinamarca

Una mujer de aproximadamente 40 años y de baja estatura estaría abordando a los hombres que frecuentan establecimientos comerciales en Bogotá y los municipios aledaños en medio de la noche. Se especula que la delincuente intercepta a sus víctimas, se gana su confianza y, en medio de un descuido, los escopolamina y les roba todas sus pertenencias.

El miércoles 17 de julio se conoció un nuevo caso en que la criminal habría drogado y hurtado a un grupo de hombres en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Javier Robayo, uno de los afectados, contó los momentos de pánico que vivió antes del desafortunado hecho: “Realmente me encuentro mal, mucha migraña, no puede uno dormir, no tiene tranquilidad. Estábamos con unos amigos departiendo, llegamos a mi casa, un amigo trajo a la chica y pues me drogó hasta el perro. Realmente no me acuerdo más, me dio la escopolamina en el trago”.

Aseguró que él junto a sus acompañantes despertó en su residencia sobre el mediodía del 22 de junio con todos los síntomas que menciona anteriormente y fue recluido en un hospital por tres días debido al grado de sustancias psicoactivas en su cuerpo.