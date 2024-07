Gustavo Petro aseguró que funcionarios temen a una “señora con el látigo” que los puede inhabilitar

Gustavo Petro invitó a dialogar y a no buscar destruir al Gobierno del Cambio - crédito Colprensa

En medio del acto de sanción de la reforma pensional llevado a cabo en la plaza de Bolívar de Bogotá el 16 de julio de 2024, el presidente Gustavo Petro arremetió contra la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, por emitir sanciones en contra de funcionarios. Aunque no la mencionó explícitamente, sí hizo énfasis en las funciones que cumple como dirigente del organismo de control.

“A las directoras y directores a veces les da miedo porque siempre aparece una señora con el látigo diciendo: ‘Si aprueban esto, quedan inhabilitados’, cuando no puede inhabilitar a ningún ciudadano de Colombia porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo prohibió”, expresó el primer mandatario en su discurso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En ese sentido, indicó que es necesario escoger una política que no se “arrodilla” e invitó a los congresistas de la República y a la ciudadanía a perseverar en los cambios. “En mi alma no hay odio, ni resentimiento, a pesar de lo que se me ha hecho. Jamás odiaremos a nadie que se nos oponga, siempre lo respetaremos, pero es el momento de dialogar, no como se detiene el Gobierno del Cambio”, añadió el jefe de Estado.

En desarrollo...