Reportaron algunos disturbios en el Parque de la 93, Bosa y Soacha, tras la final entre Argentina y Colombia

Durante la noche del domingo 14 de julio, luego de la final de la Copa América entre Colombia y Argentina se reportaron algunos disturbios en el Parque de la 93 y en la localidad de Bosa. (Crédito: Imagen ilustrativa Infobae / Cuenta de Facebook BOSA B7)

Luego de la final de la Copa América, donde Colombia perdió por la mínima diferencia contra Argentina, durante la noche del domingo 14 de julio se reportaron algunos disturbios en la capital colombiana.

Uno de los lugares afectados fue la localidad de Bosa, en el suroccidente de la ciudad, donde se reportaron algunos conatos de disturbios donde se conocieron videos que dieron cuenta de ciudadanos que chocaron contra la Policía.

De acuerdo con videos que se hicieron virales en redes sociales, en los sectores de Nueva Granada, Alameda y los Sauces ocurrieron algunos desmanes, que fueron controlados a tiempo por la Policía en esa mencionada zona de la capital colombiana, según dieron cuenta también en la cuenta de Facebook Bosa B7, que publica información de esa localidad.

(Crédito: Cuenta de Facebook BOSA B7)

También ocurrieron algunas alteraciones del orden en el Parque de la 93, donde se conocieron grabaciones de la intervención de uniformados en el lugar. Al parecer, según informaron desde la Secretaría de Gobierno, se trató de la frustración de un robo.

Igualmente, más temprano, en ese icónico lugar de esparcimiento en el norte de Bogotá, hubo algunos desordenes por parte de las personas que intentaron ingresar, pese a que había superado la capacidad de recepción de público, informaron en el periódico El Espectador.

“El perímetro del parque en donde estaba la transmisión ya estaba lleno, entonces algunas personas que no pudieron entrar se metieron a la fuerza y cuando intentaron llegar a la parte de adelante, las personas que estaban ahí, que hicieron fila desde temprano, no los dejaron entrar y los otros no se dejaron sacar y entonces se armó la pelea”, afirmó un testigo de lo ocurrido en el mencionado medio de comunicación.

#ATENCIÓN | Reportan riña entre hinchas y enfrentamientos con la Policía en el Parque de la 93 (norte de Bogotá) tras derrota de Colombia en la final de Copa América.



Detalles en https://t.co/ERJ5hUdCXy pic.twitter.com/4YyZXfVyps — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) July 15, 2024

Ya en las afueras de la ciudad, en el municipio de Soacha, se reportaron también algunos disturbios, de los que también hubo videos que se movieron en las redes, donde algunas personas le lanzaron botellas y otros objetos contundentes a los policías que estaban de servicio en el parque principal de esa población cundinamarquesa.

(Crédito: Cuenta de Facebook Más Periodismo)

No obstante, pese a esos incidentes, que por el momento habrían sido menores, por lo menos en Bogotá, al término de la vibrante final el regreso a casa de los espectadores se dio en calma, en especial en lugares donde se dispusieron pantallas gigantes para que los ciudadanos apoyaran masivamente a la Selección Colombia, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno.

Ese fue el caso del Movistar Arena, donde asistieron 8.000 personas aproximadamente, y en donde no se registró algún tipo de incidente. Lo mismo que en el parque de Timiza, que tuvo un aforo de 16.000 espectadores; así como en el parque Simón Bolívar a donde acudieron 28.000 seguidores de la Tricolor, y el Parque de la 93, a donde llegaron 15.000 ciudadanos.

Sobre estos hechos, en la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) anunciaron que entregarían a primeras horas de la mañana el balance de seguridad completo sobre el comportamiento del público durante la jornada deportiva.

En el resto del país se dio cuenta de algunos altercados entre ciudadanos en Cali, específicamente en los barrios Floralia y Alcázares, en el nororiente de esa ciudad, sin que tenga mayor información al respecto.

Aparte, hubo buen comportamiento por parte de los ciudadanos que asistieron a los bulevares del Río y de Oriente, en donde se realizaron actividades culturales alrededor de la final de la Copa América.

(Crédito: Cuenta de Facebook NotiCali)

Mientras que en Medellín no se conoció de algún tipo de desorden por parte de los asistentes a los lugares en los que también se dispusieron pantallas gigantes que estuvieron en lugares como el Parque Gaitán y en la Unidad Deportiva de Belén Rincón.