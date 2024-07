Creador de contenido colombiano fue víctima de las famosas ‘borseggiatrici’ en su viaje por Europa: decidió enfrentarlas y salió mal

Al preguntarles por qué se tapaban el rostro lo persiguieron y golpearon frente a todos en la estación del metro Termini - crédito @crisbasabe / TikTok

No todo es “flor de rosa” en el viejo continente y el creador de contenido bogotano Christian Álvarez, mejor conocido como Crisbasabe lo descubrió de la peor manera al pasearse por Roma en metro, en donde se topó con un grupo de carteristas, a las que, en idioma local, se les dice borseggiatrici.

“Acababa de llegar a Roma con un amigo, veníamos en un metro y había algunas de ellas en el mismo vagón, cuando nos bajamos en la estación de Termini (Una de las más concurridas) estaban todas ellas reunidas, como son conocidas por robar en esta ciudad, por eso tomé el video”.

Su impulso de valentía habría sido motivado por la concejala de Venecia Mónica Poli, de 58 años, que junto a la agrupación “Ciudadanos no distraídos” empezó a exponer en las redes sociales a las famosas carteristas, delatándolas en público con el lema: “Attenzione borseggiatrici, Attenzione pickpocket” que en italiano y en inglés advierte sobre la presencia de bandas criminales en vía pública.

De acuerdo con el relato de Álvarez, “varias de ellas se tapan la cara, pero una de ellas se viene hacia mí, hace que está sacando algo de la cartera, pero creo que es más para meter miedo, luego se viene corriendo a lo que corro igual y lo que hace es pegarme en la espalda”.

Con el trend viral Poli pretendía evitar más casos de hurto a turistas en la ciudad de los canales y era lo mismo que Álvarez intentaba hacer, hasta que fue enfrentado por una de las presuntas carteristas que, una vez fue cuestionada por taparse el rostro, lo persiguió, lo golpeó en la espalda y trató de amenazarlo, fingiendo que sacaría un arma del bolso.

“En ese momento me dio susto ya que no sabía si había sacado algo de la cartera y lo único que sentí fue el manotazo atrás. El video se corta; ya que. no sé si del susto o los mismos nervios paro el video”, recordó, en la grabación que a menos de 24 horas de haber sido compartida en sus redes sociales ya alcanza las 700.000 interacciones.

Al bajar del metro en Termini, Álvarez notó que la mujer del video y su grupo mantenían una actitud sospechosa y por eso decidió sumarse a “Ciudadanos no distraídos” y exponerlas, con todo y los peligros a los que pudo haberse enfrentado, con todo y que la mayoría de las veces salen corriendo al ser expuestas.

Algo que no ocurrió en su caso, pues “la chica me sigue hasta subir las escaleras eléctricas, discutimos un poco, pero ella vuelve y las baja. Mientras esto pasa grito auxilio, auxilio, pero realmente la gente es indiferente; es decir, no se meten para nada ni dicen nada, puede ser porque saben que igual la policía no hará nada o ya las conocen tanto que es normal que esto pase”.

La estrategia de Mónica Poli no solo la hizo ganar visibilidad dentro y fuera de Italia, también ha evitado decenas de robos a turistas en uno de los países más visitados en el mundo, al punto que fue replicada en otras ciudades europeas, como Barcelona, en donde la agrupación “Patrulla BCN” custodia los vagones del metro y expone los carteristas en las redes sociales.

“Es muy extraño para mí. ¡Mi voz está en todas partes! Estoy feliz porque el mensaje llegó donde queríamos. Queremos que los turistas, la gente que viene a Venecia y a Milán, presten atención. Los carteristas son muy rápidos”, advirtió Poli en una entrevista concedida a The New York Times, luego de que su audio fuera reproducido hasta el cansancio en verano del 2023.