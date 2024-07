El padre ‘Chucho’ reveló que se va del país por amenazas de muerte

El padre 'Chucho' condenó la pederastia dentro de la Iglesia (Colprensa)

El reconocido sacerdote católico Padre Chucho aseguró en una entrevista para La red viral que ha sido víctima de amenazas en su contra, por sus declaraciones sobre una posible guerra civil que se podría presentar en el país debido a la violencia que se vive.

“No me voy por miedo, me voy para cuidar la vida, las amenazas me llevaron a salir. Las declaraciones que di hace un tiempo también aumentaron esas amenazas, aunque fueron declaraciones sacadas de contexto, pero da tristeza que en nuestro país sí hemos vivido en guerra, a mi abuelo lo mataron en la guerra que hemos vivido muchos años”.