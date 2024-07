Andrea Valdiri habría lanzado pulla a Felipe Saruma por su cambio físico: “Lo mío no era estar casada”

El creador de contenido aseguró que perdió peso y logró recuperarlo aunque no sienta que está en el ideal - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Andrea Valdiri y Felipe Saruma dieron por terminada su relación, oficialmente, a mediados de 2023, un año después de haber contraído matrimonio en abril de 2022. Aunque la pareja no reveló las razones por las que decidió poner punto final a su historia de amor, los comentarios en redes sociales apuntaban a una supuesta infidelidad del creador de contenido.

Cada uno siguió su camino y mientras el joven influencer continuó con sus proyectos audiovisuales, la bailarina barranquillera se tomó una pausa e incluso, aseguró que dejaría de colaborar con marcas para centrarse en lanzar su propio sello. Un año más tarde de su ruptura, las redes sociales se percataron del cambio que cada uno tuvo en su apariencia física mientras permanecieron juntos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El santandereano aseguró, recientemente, que, al ver el contenido que compartía meses atrás con sus seguidores, era evidente el cambio físico que tuvo. Según se pudo observar, tuvo una importante pérdida de peso dejando un mensaje al respecto.

Felipe Saruma presumiendo su figura junto a su padre mientras entrenaban - crédito @felipesaruma/Instagram

“Estaba viendo los recuerdos y hace un año me mostró un video de como yo había bajado de peso, como 15 kilos … Yo cuando vi eso quedé sorprendido, no lo podía creer porque era más cabeza que persona”, afirmó la expareja de Andrea Valdiri en una publicación.

Asimismo, dejó claro que nuevamente volvió a subir de peso, haciendo énfasis en que “no es mi peso ideal, quisiera tonificarme más”. Entre los comentarios que dejaron los internautas en la publicación replicada en cuentas de entretenimiento, algunos afirmaron que todo fue producto de la tusa e incluso, bromearon con que Valdiri “lo tenía consumido”.

Qué respondió Andrea Valdiri

La bailarina habría lanzado una respuesta a Felipe Saruma - crédito @observandoando/Instagram

Después de que se hizo viral el comentario de Saruma, se divulgó rápidamente un clip en el que aparecía Andrea Valdiri presumiendo los cambios físicos que tuvo desde su matrimonio en 2022 hasta la fecha en 2024. Además, acompañó estas declaraciones con una fotografía de esa fecha que fue especial en su momento con unos kilitos de más.

“Miren, estoy feliz, me siento dichosa. Miren de este lado la pierna, se ven los brazos, todo, hasta la espalda ‘machi’ … Músculos por aquí, de verdad que estoy feliz“, expresó la barranquillera en la publicación que acumula miles de likes y cientos de comentarios.

Asimismo, la bailarina y empresaria no dudó en destacar la importancia de una buena alimentación, con alimentos que aporten al cuidado del cuerpo sin poner en riesgo la salud.

Andrea Valdiri compartió un carrusel con varias fotografías en las que mostró sus curvas a la orilla del mar - crédito @andreavaldirisos/Instagram

“Es un tema de que te sepas alimentar, te concientices a que no todos los alimentos son buenos, los alimentos no te hacen engordar, simplemente eres tú lo que comes, lo que le das al cuerpo. Recuerden que esto es un templo y eso se va a ver reflejado… mi mayor motivación soy yo misma, quería ver cambios, resultados y ese fue mi sacrificio…. No solo es físicamente, sino psicológicamente”, concluyó.

Los comentarios de los usuarios no tardaron en aparecer y algunos, salieron en defensa de Felipe Saruma, al afirmar que no debería culpar al matrimonio. Entre los más destacados están: “Qué tenía que ver el matrimonio si, literal, ella acababa de parir”; “dicen que le pagan por publicidad y promover retos de dietas extremas con retos de 21 días”; “mija qué tiene que ver el caldo con las tajadas, acababas de tener a tu hija”; “ella no está tranquila sin tirarle a Saruma”, entre otros.

Esta no es la primera vez en que la barranquillera presume su figura en redes sociales, pues en el pasado se sometió a una intervención en diferentes zonas de su cuerpo que incluyó aumento de busto, lipoescultura, piernas y glúteos.