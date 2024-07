Epa Colombia confesó que su estado de salud es delicado

La empresaria en delicado estado de salud - crédito @epa_colombia/instagram

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, está disfrutando su faceta como madre que inició en abril del presente año, de una niña a la que llamó Daphne Samara. Sin embargo, la también empresaria reveló su estado de salud después del procedimiento de cesárea.

La creadora de contenido detalló que el proceso del parto no ha sido sencillo para ella y confesó que al inicio de la operación no tuvo contratiempos y, además, adelgazó en corto tiempo.

Sin embargo, después de tres meses con su pequeña, su situación ha empeorado, presentando un debilitamiento debido a un sangrado excesivo, “el tema de la cesárea ha sido muy difícil para mí”, confesó Epa Colombia en sus redes sociales.

Fue así como la creadora de contenida contó que: “Estos días no había aparecido porque lo que no boté en dos meses lo vine a botar ahora. He botado una cantidad de sangre que me descompone el cuerpo que me pone súper débil, que siento que tengo como anemia”.

Ante su estado de salud, Epa Colombia tendrá que asistir a su médico –que se encuentra fuera del país– para hacerle una revisión.

Daphne Samara nació gracias a un tratamiento de inseminación in vitro, en el cual la empresaria seleccionó cuidadosamente los genes del donante, considerando factores como la altura, la tonalidad de piel y el color de ojos.

Epa Colombia habló de sus planes de ser madre por segunda vez

Con un emotivo mensaje, Epa Colombia confirmó a sus seguidores la llegada de su hija, a quien ha mostrado en múltiples publicaciones: “Es algo hermoso, que no cambiaría por nada del mundo, que no cambiaría ni por todo el dinero que algún día conseguí (…)”, reveló.

La creadora de contenido continuó diciendo que: “Este amor es el más puro, el más real, el más sincero y que amiga, estaré ahí 24/7 (...) estoy pendiente del tetero, estoy pendiente de ella, de que sus gases, todo amiga”.

En medio de la emoción por compartir las alegrías de su maternidad junto a su pareja, la empresaria de keratinas sorprendió con sus declaraciones sobre el deseo de convertirse en madre nuevamente. Esta confesión, realizada a través de sus InstaStories, destacó las cualidades de Daphne Samara y el buen comportamiento de la menor.

“He pensado en adoptar, no te puedo decir que no, un negrito me gustaría, me encantaría, que dijeran mire el hijo de la Epa tan hermoso, es un negrito, crespito, me encantaría”, expresó inicialmente Barrera Rojas en la publicación.

Sin embargo, tras expresar su deseo de tener otro hijo, aclaró que lo considerará una vez termine su postoperatorio. También subrayó que no quiere prolongarlo demasiado, debido a la felicidad que siente actualmente con la pequeña Daphne.

“Ese tema de ser mamá es lo mejor que me ha pasado en mi vida, no lo cambio por absolutamente nada, yo agradezco todo lo que un día me hicieron perder en contabilidad (…) ahora solo me importa ser mamá, yo estoy feliz, supercontenta, agradecida con Dios, pero de resto…”, concluyó.

De inmediato, la publicación recibió cientos de comentarios positivos por su decisión de su segundo hijo, pero también fue blanco de algunos negativos por la irresponsabilidad de la empresaria al llevar a la bebé en el puesto del copiloto. Entre los más destacados están: “Qué irresponsable, la bebé debería ir atrás y no al frente mientras maneja”; “la bebé está hermosa, que tenga otro, pero que sea responsable en su movilidad”; “el segundo bebé la hará padecer, si el primero es tranquilo, el segundo será un torbellino”: fueron algunos de los mensajes.