Adrià Marina reveló por qué abandonó repentinamente ‘Masterchef Celebrity’: “Me salí en el momento, en plena grabación”

La prueba por parejas en Masterchef Celebrity constituyó uno de los grandes desafíos de la sexta temporada. Pese a los esfuerzos de los participantes por preparar adecuadamente un albondigón, todas las parejas pasaron dificultades y eso llevó a que el jurado eligiera hasta seis nuevos delantales negros: Dominica Duque, Marcela Gallego, Alejandro Estrada, Andrés Toro, Vicky Berrio y Juan Pablo Llano, se sumaron a Jacques Toukhmanian y Víctor Mallarino como los amenazados de la semana.

Pero lo que captó la atención de los televidentes del programa del Canal RCN fue la ausencia de Adrià Marina, la reconocida chef profesional y jurado del programa que llegó para reemplazar a Christopher Carpentier esta temporada, que estuvo presente mientras pasaba por los puestos para dar sugerencias para mejorar las preparaciones, pero no cuando llegó el momento de las degustaciones.

La presentadora Claudia Bahamón tuvo que informar a las celebridades y televidentes sobre este imprevisto minutos antes de que iniciara la degustación, motivo por el cual solo Jorge Rausch y Nicolás de Zubiria estuvieron presentes en esta fase del programa.

“Cocineros, nuestra chef acaba de sentirse un poco maluca, entonces tuvo que ausentarse de la cocina. Pero continuamos la degustación y esperamos que se sienta mejor y la tengamos pronto en nuestra cocina”, explicó la huilense.

Ante la inquietud de los televidentes sobre el estado de salud de la mexicana, esta contó qué fue lo que pasó en su cuenta de Instagram, durante una dinámica de preguntas y respuestas. Allí le preguntaron por su ausencia de la degustación y explicó que los problemas venían desde antes de que comenzaran a grabar el programa.

“La verdad es que hay cositas que pasan, que a veces no se ven, pero ayer estuve durante todo el día… como que amanecí sintiéndome mal de la pancita. De repente, cuando pruebas, comes y degustas tanto, porque además de todo en estaciones muestran comidita y a mí que me gusta la fruta, seguí hasta que ya no pude”, comentó mientras se encontraba en maquillaje.

Adrià apuntó que el malestar se hizo insostenible cuando llegó el momento de la degustación. “Hubo un momento en que le digo a Jorge y Nico ‘me siento mal, me siento mal’ y literal me salí en el momento, en plena grabación, que eso no salió por ahí. Pero ya me siento mejor, eso es lo bueno”, indicó, por lo que cabría esperar que retome su actividad normal en Masterchef Celebrity para este viernes 5 de julio.

La chef también habló de aspectos fuera del programa, en particular de cómo divide su tiempo entre sus restaurantes en Colombia y México. Al respecto, no tuvo dudas: “La verdad no se divide. la vida es vida. Y cuando tienes tus negocios, es un estilo de vida 24/7″, afirmó.

De todos modos, Adria aseguró que su tiempo con la familia es sagrado, y particularmente con sus papás “Cuando estoy por acá [en Colombia] se la pasan uno o dos fines de semana y compartimos”, dijo.

Marcela Gallego habló de la exigencia de grabar ‘Masterchef Celebrity’

Durante una conversación con Carlos Ochoa, la actriz se refirió a la dificultad que representa participar del reality de cocina, porque el margen de error es mínimo. “Lo que la gente no sabe es que esto se graba en vivo, el tiempo que nos dan para las preparaciones es el tiempo real en el que hacemos todo, no hay espacio para equivocarse, y si cometemos errores no se puede cortar y repetir, como se hace normalmente en un rodaje, aquí todo es a mil”, explicó.

En consecuencia, el rigor del jurado es igualmente alto. “De un momento a otro los jueces te suben a lo alto, pero así mismo te llevan a lo más bajo y te hacen sentir el más pequeño. Es una experiencia maravillosa porque te hacen reír, te hacen llorar, pasa de todo en corto tiempo”, dijo.