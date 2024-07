Pesaba cuatro kilos y tenía su cuerpo lleno de cicatrices y llagas: así rescataron a ‘Tito’

Así fue el rescate de 'Tito' en un apartamento en Cali - crédito @ProtecciónanimalCali/Instagram

Un lamentable caso de maltrato animal se conoció el jueves 4 de julio, en Cali, donde la comunidad, prácticamente, salvó de la inanición a un perro que a diario vivía un infierno por cuenta de su tutor.

Tito, como fue bautizado, tiene aproximadamente un año y medio de edad, y durante el día y algunas noches era golpeado salvajemente por su cuidador. Según expuso el Centro de Bienestar Animal en una publicación, el canino era amenazado con cuchillos y gritos hasta el punto en que los vecinos alcanzaban a escuchar sus lamentos por el dolor y el miedo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Los vecinos de 'Tito' denunciaron a las autoridades para rescatar al animal - crédito Freepik/Prensa Diana Diago

De acuerdo con el relato, los vecinos habrían intentado intervenir personalmente en el caso, con el propósito de que el sujeto dejara de maltratar a su mascota, pero en vez de tomar una actitud diferente, los amenazó y continuó con su actuar delictivo.

Sin embargo, la acción heroica de la comunidad no terminó ahí e intentó recurrir a las vías judiciales para detener al agresor. No obstante, y pese a las visitas de las autoridades, los golpes no se detenían.

La situación cambió cuando la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de allanamiento para poder ingresar a la residencia. Con esto, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en compañía de la Policía Nacional y unidades de Protección Animal, ingresaron de manera forzosa a la vivienda y rescataron el animal.

Al adelantar la diligencia, las autoridades no hallaron al presunto maltratador, pero si encontraron el cuerpo esquelético de Tito, que luego de valoraciones médicas determinaron que pesaba solo cuatro kilos, con grado de desnutrición severa y con evidentes cicatrices y llagas, al parecer, producto de los golpes.

La mascota solo pesaba cuatro kilos, presentando un estado de desnutrición severa - crédito @DenunciasAntio2/X

La mascota inicialmente se mostró temerosa por la presencia de los uniformados, sin embargo, con el paso de los minutos identificó que se trataba de ayuda para alejarse de la violencia que ejercía su cuidador sobre él.

Los vecinos, como evidencia de la denuncia, lograron captar algunas imágenes en la que se apreciaba el deplorable estado de la mascota que, afortunadamente, sobrevivió a la maldad humana. El caso generó reacciones de todo tipo, especialmente haciendo un llamado para que el caso no quede impune y el presunto agresor pueda ser aprehendido por maltrato animal.

“Que tipo de persona puede hacerle eso a un animalito? El que es capaz de maltratar un animalito es capaz de matar a un ser humano... es muy importante que NO permitan que tenga en su poder a ningún animalito y que le hagan seguimiento y tomen medidas a este caso... que tristeza”; “No entiendo cómo hay personas q tienen un animalito en estas condiciones? Si no son capaces de darles amor y cuidado, absténganse de tenerlos!!”; “Que tan mal debe estar alguien como para hacerle eso a un animalito tan indefenso? Esto llega a la psicopatía, porque si es capaz con un animalito indefenso más adelante podría ser contra un niño, un anciano o una mujer, en mi opinión”; “se me metió un Tito en el ojo!!! Gracias por salvarlo!!! (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

'Tito' fue rescatado encerrado en una vivienda en Cali - crédito Bienestar Animal Cali - Rawpixel/Freepik

El canino quedó bajo custodia del Centro de Bienestar Animal de Cali, donde recibe medicamentos y atención veterinaria que le permita recuperarse de estado de abandono en el que se encontraba.

Líneas para denunciar casos de maltrato animal en Cali y el Valle

La Gobernación del Valle del Cauca implementó una nueva línea de atención vía WhatsApp para la denuncia de casos de maltrato y negligencia animal por parte de los ciudadanos: 310 637 0614

La línea de atención está disponible las 24 horas del día para informar a las autoridades sobre situaciones de interés relacionadas con casos de negligencia o maltrato animal.

Una vez recibida la denuncia vía WhatsApp, un equipo operativo será enviado al lugar correspondiente para verificar la situación. En caso de detectar signos de maltrato en el animal, este será trasladado a un albergue o centro vinculado a la Red Animalia Valle para recibir el cuidado necesario.

Lanzan nueva línea para la atención de casos de maltrato en el Valle del Cauca - crédito @GobernacióndelValle/Instagram

El propietario del animal tendrá un plazo de 15 días para demostrar que cuenta con los medios adecuados para asegurar el bienestar de su mascota. De lo contrario, perderá la custodia del animal. Dependiendo de la gravedad del maltrato, el dueño podría enfrentar audiencias para la recolección de pruebas y recibir sanciones como multas, comparendos o hasta prisión.