Marcela Gallego sacó a la luz secretos de ‘Masterchef Celebrity’ que no se ven al aire y adelantó quién será la ganadora

Marcela Gallego habló de lo que no ve de 'MasterChef Celebrity Colombia 2024' - crédito cortesía Canal RCN

Marcela Gallego compartió detalles de su participación en el concurso culinario de famosos Masterchef Celebrity Colombia 2024 y reveló secretos de lo que no se ve al aire. “Eso es un gimnasio emocional, la palabra reality se le queda pequeña”, aseguró.

Por otro lado, la actriz boyacense de 52 años de edad se arriesgó a dar sus dos finalistas y el nombre de quien para ella debería ganarse esta temporada, según su experiencia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Como una montaña rusa de sentimientos definió Marcela Gallego al programa culinario durante una entrevista que le concedió al periodista paisa Carlos Ochoa en la capital antioqueña. “Lo que la gente no sabe es que esto se graba en vivo, el tiempo que nos dan para las preparaciones es el tiempo real en el que hacemos todo, no hay espacio para equivocarse, y si cometemos errores no se puede cortar y repetir, como se hace normalmente en un rodaje, aquí todo es a mil”, comenzó contando la actriz que lleva 38 años en la pantalla chica.

Marcela Gallego habló de paso por 'MasterChef Celebrity' y dio el nombre de su ganadora - crédito Carlos Ochoa/Youtube

Lo más difícil para Gallego, además de la exigencia física por las largas jornadas de rodaje y el reto de las preparaciones, fue enfrentarse a los cambios emocionales.

“Es complicado porque de un momento a otro los jueces te suben a lo alto, pero así mismo te llevan a lo más bajo y te hacen sentir el más pequeño. Es una experiencia maravillosa porque te hacen reír, te hacen llorar, pasa de todo en corto tiempo”, afirmó.

Otras de las revelaciones que hizo Marcela tuvo que ver con una de las suposiciones que hacen los televidente del programa quienes piensan que las celebridades ensañan sus preparaciones: “Es falso, a nosotros nos tienen sentados al lado en una sala y al momento de grabar somos llamados a la cocina sin saber nada previo de lo que va a pasar, no podemos estudiar antes las recetas porque no sabemos qué nos va tocar, tampoco podemos hacer pruebas, lo que salió, salió”.

Marcela Gallego dio su ganadora de 'MasterChef Celebrity Colombia 2024' - crédito cortesía Canal RCN

Para Marcela este proyecto de Masterchef Celebrity ha sido una de sus mejores experiencias, pues mejoró sus habilidades culinarias. “Es un reality muy bonito porque se trata de cocina, yo entré sin saber nada y salí sintiéndome una experta, ya me motivo más a jugar con sabores y cosas. Uno aprende mucho porque se pone a prueba todo el rato, es bello ver cuánto somos capaces de dar”, agregó.

¿Quién gana este año?

Se supo que Marcela Gallego quedará fuera de la competencia gastronómica en los próximos capítulos, pues no logra llegar a la final del concurso, que si bien contó la actriz que se graba en tiempo real, este ya va adelantado en su rodaje. Por esta razón anterior es que ella ya se encuentra en la ciudad de Medellín como parte de la su gira con la obra teatral Las novias de Travolta en la que comparte tablas junto a las actrices Alexandra Restrepo, Katherine Vélez y Luz Estrada.

Ocho celebridades enfrentan el riesgo de eliminación en ‘MasterChef Celebrity’ después del desafío en Villa de Leyva - crédito Canal RCN

Por esta razón, la actriz a quien el público ha visto en grande producciones como Las detectivas y el Víctor, El man es Germán y Me llaman Lolita se animó a dar los nombres que le gustaría ver en la final de Masterchef Celebrity Colombia 2024 en incluso mencionó a quien ven con el trofeo.

“Me hubiera gustado ser yo, pero en este caso me gustaría ver una final entre Carolina Cuervo y Paola Rey, son unas duras, cualquiera de las dos se lo merece”, comentó Marcela.

Sin embargo, Gallego dejó ver su favoritismo por su colega y compañera de set en varias producciones Paola Rey. “Yo a Paola la conozco hace mucho tiempo, hemos trabajado juntas en diferentes novelas. Para ella fue una revelación porque es muy juiciosa, pero ver su estación es una cosa loca. Yo le dijo la ‘barbie chef’, es tan ordenada e impecable que da gusto ver su estufa. Par mi ella es sin duda la ganadora y con todo el mérito”, aseguró la actriz.

Paola Rey deslumbró a los jurados de MasterChef Celebrity y se quedó con el primer pin de inmunidad - crédito Canal RCN