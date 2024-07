La polémica jueza Vivian Polanía, investigada por aparecer medio desnuda en una audiencia y hacer fiestas con estrípers, fue ingresada de urgencia a una clínica en Cúcuta

Jueza Vivian Polanía fue suspendida por tres meses debido a su involucramiento en un espectáculo de índole sensual al interior del Palacio de Justicia de Cúcuta - crédito @vivianpolaniaf3/Instagram - @ZulyG1/X

La jueza Vivian Polanía, conocida en Cúcuta por su labor en casos de bandas criminales, fue ingresada de urgencias a la Clínica Santa Ana el pasado jueves.

Polanía, jueza Primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta, se ha encargado de casos importantes contra el crimen organizado en la región, como el caso contra Alejandro José Arias, alias el Cojo, acusado del asesinato de Jaime Vásquez, activista y veedor ciudadano.

La jueza ha ganado reconocimiento por su firmeza en estos procesos judiciales, pese a enfrentar recientes controversias.

En septiembre de 2023, la Comisión de Disciplina Judicial de Norte de Santander suspendió provisionalmente a Polanía. Esta medida fue consecuencia de una celebración dentro del Palacio de Justicia que incluyó la participación de un bailarín exótico, evento que generó debate y críticas.

La funcionaria de la Rama Judicial ha sido tema de discusión por cuenta de varias polémicas - crédito Instagram

Por el momento, no se han revelado detalles sobre las razones o complicaciones de salud que llevaron a Polanía a ser atendida de emergencia en la clínica. Esta situación ha generado incertidumbre sobre su estado de salud y su continuidad en el cargo.

El periodista identificado en X como @manolesco también dio a conocer la noticia y afirmó “Deseo de todo corazón que se recupere pronto”.

Hasta el momento se desconoce información sobre su actual estado de salud.

Jueza Polanía reprende a Alejandro Arias durante audiencia por asesinato

Alejandro Arias fue acusado formalmente por el asesinato de Jaime Vásquez, destacado veedor ciudadano y líder social en Cúcuta, según detalles presentados en una audiencia el sábado 20 de abril. Durante la sesión presidida por la jueza Vivian Polanía, conocida por su presencia en redes sociales, se detuvo el proceso para reprender a Arias, quien exhibió un comportamiento considerado irrespetuoso.

La cucuteña habló sobre su estado de ánimo y como la ha afectado ser blanco nacional de criticas en al menos dos ocasiones - crédito Jesús Aviles / Infobae

El fiscal responsable del caso presentó pruebas contundentes que vinculan a Arias con el crimen, incluyendo trabajos de inteligencia y testimonios. Las autoridades señalaron que Arias tiene conexiones presuntas con organizaciones criminales como AK47 y el Tren de Aragua.

La detención de Arias, originario de Yaracuy, Venezuela, se produjo sin que este portara identificación, lo que exigió verificaciones adicionales. Arias enfrenta acusaciones de homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Las investigaciones apuntan a que el asesinato de Vásquez está vinculado a su labor de denuncia de corrupción.

Los dispositivos electrónicos de Vásquez están siendo analizados en busca de más pruebas. Testigos informaron que el abogado fue seguido la mañana del asesinato hasta ser emboscado en un local de La Riviera. Un informante clave identificó a Arias como responsable del crimen, revelando además detalles de sus actividades criminales.

Vivian Polanía regañó al presunto asesino del veedor de Cúcuta Jaime Vásquez - crédito red social X

Las autoridades han logrado reunir una narrativa coherente del crimen, destacando la importancia del seguimiento y la colaboración de informantes. Arias se trasladó a Bucaramanga en un intento fallido de esconderse tras el asesinato.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial Investiga Video Controvertido en Palacio de Justicia de Cúcuta

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) ha iniciado una investigación sobre un video que muestra un espectáculo erótico protagonizado por la jueza Vivian Polanía Franco en el Palacio de Justicia de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. El video, que se hizo viral en redes sociales, ha generado una gran controversia por su contenido explícito.

En un comunicado difundido el martes 19 de septiembre de 2023, la CNDJ solicitó investigar si los funcionarios y empleados que aparecen en el video violaron las normativas de la rama judicial y si hubo un uso inapropiado de las instalaciones del Palacio de Justicia. La comisión señaló que, además de la jueza Polanía, se observa a varios trabajadores de la entidad participando en el acto, según informó la Cndj en su cuenta de X, anteriormente Twitter.

Este es el momento en que la jueza Vivian Polanía aparece en un show erótico en el Palacio de Justicia de Cúcuta - crédito Infobae Colombia

Vivian Polanía, conocida por sus publicaciones en redes sociales que muestran una faceta más sensual, afirmó en W Radio que el evento en cuestión era una fiesta del Día de Amor y Amistad, bajo el tema “fiesta de colores”. Según Polanía, cada juzgado debía presentar una entrada animada. “No creo que sea un video de carácter sexual, solo estábamos animados”, aseguró la jueza.

Polanía añadió que en la reunión no hubo desnudos y que no fue la organizadora del evento. Comparó la performance con las coreografías de la cantante Karol G, las cuales no son consideradas sexuales, según expresó.