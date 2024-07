Ryan Castro celebró por todo lo alto el empate entre Colombia y Brasil: dio concierto gratuito en un parqueadero

Ryan Castro tiró la casa por la ventana con concierto gratuito tras empate de la Selección Colombia ante Brasil - crédito @jaimearango/X

Crece la ilusión de los aficionados de la selección Colombia de que esta vez la Tricolor se consagre campeona de la Copa América Estados Unidos 2024, luego de 23 años de haber logrado la hazaña.

El empate del seleccionado cafetero ante Brasil, el martes 2 de julio, refleja la buena racha que vive, con un total de 26 partidos sin perder, lo que lo convierte en uno de los favoritos para llevarse el título continental.

En efecto, la celebración no pasó desapercibida y, tanto en Colombia, como en Santa Clara, California (Estados Unidos), los seguidores se reunieron a compartir y festejar el paso a cuartos de final de la selección Colombia, que disputará su siguiente partido contra la selección de Panamá.

Uno de los artistas que se mostró emocionado por el resultado del partido fue Ryan Castro, que interpreta la canción dedicada a la Tricolor, El ritmo que nos une. Precisamente, este fue el tema que entonó en un parqueadero donde ofreció un concierto gratuito.

Luego del espectáculo, el Cantante del guetto se tomó fotos con seguidores y jugadores de la selección. “Mami prenda la radio, encienda la tele. Y no me molesten que hoy juega la sele. Coja la curva, coja la L, si no está alentando”, interpretó el paisa.

Video de la canción ‘Ritmo que no une’, de Ryan Castro, en problemas con la SIC

La canción oficial de la selección Colombia para la Copa América generó una variedad de reacciones desde su lanzamiento, el 8 de junio. Entre ellos, el alegato de la liga de consumidores Con-Summa que solicitó el retiro del video oficial de El ritmo que nos une de los artistas Ryan Castro y SOG, argumentando que induce a menores de edad a participar en apuestas deportivas.

La denuncia presentada a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), según informó W Radio, detalla que en el video aparecen personas haciendo apuestas deportivas con camisetas que llevan el logo de Betplay. Con-Summa sostiene que esto viola el Estatuto del Consumidor Ley 1480 de 2011, que protege especialmente a los menores como consumidores vulnerables.

“(...) en dicho vídeo, se muestra al cantante Ryan Castro, varios jugadores de la Selección Colombia y a un grupo de aficionados colombianos cantando y celebrando, entre ellos varios menores de edad. A los 24 segundos aparece la primera referencia explícita a las apuestas online por teléfono celular, luego aparece en el minuto 1:05 la segunda apuesta online y posteriormente al minuto 2:04 aparece la tercera apuesta on line. Nótese que el cantante Ryan Castro y los aficionados de camiseta amarilla tienen grande una alusión a la marca BETPLAY”, indicó el documento revelado por el medio citado.

Con-Summa también solicitó que el video incluya una mención explícita que prohíba las apuestas a menores de edad. Además, piden que se imponga una multa a la Federación Colombiana de Fútbol y a Betplay por incumplir la normativa de protección al consumidor y la publicidad de juegos de azar.

La canción El ritmo que nos une fue presentada el 8 de junio durante un partido amistoso entre Estados Unidos y Colombia en Maryland, partido que Colombia ganó 5-1. El video, producido en Barranquilla, tenía como objetivo resaltar la conexión entre la selección y sus seguidores, fusionando sonidos de reguetón con ritmos tradicionales colombianos como la cumbia.

Ryan Castro expresó su orgullo por participar en el proyecto: “Me siento muy orgulloso de poder dedicarle una canción a nuestra selección Colombia”. Castro tiene una conexión personal con el fútbol, pues creció jugando en su barrio de Pedregal en Medellín; además, recientemente participó en un partido de celebridades junto a figuras como Ronaldinho y Juan Sebastián Verón.