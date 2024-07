Westcol respondió a seguidora que dijo que el influenciador “ya está dando pereza”

El paisa reaccionó al comentario de una usuaria de redes sociales - crédito @rechismes/Instagram

La novela entre Westcol y Aida Victoria Merlano parece no tener fin, o por lo menos así lo dejan ver los internautas con publicaciones en redes sociales. Y es que el streamer ha sido duramente criticado por los comentarios misóginos que aparentemente ha propinado en contra de la barranquillera a la que, incluso, amenazó con “tumbarle el discurso de empoderamiento femenino”.

Ahora, son los seguidores los que se encuentran en la encrucijada amorosa, debido al reciente comentario lanzado por una seguidora que afirmó “ya está dando pereza … dizque arrepentido y dolido, ah pero bien que habló de cosas tan horribles de la mujer que él ‘ama’ … deje el drama señora”. En vista de la situación, el antioqueño no dudó en reaccionar al contenido de la mujer y lanzó una contundente respuesta.

Baile de Aida Victoria Merlano causó debate en las redes sociales - crédito @aidavictoriam/IG

De acuerdo con el streamer, las personas que han opinado respecto a la ruptura entre las figuras digitales tienen sentimientos guardados como la rabia y “cuando estamos bajo presión, cuando tenemos un dolor, atacamos … eso puede suceder, en algún momento usted se ha encendido con cualquier persona”. Recalcó, además, que también existen personas hipócritas como si hubiese cometido algún delito o crimen.

Y agregó: “Sí, yo la cagu*, pero también Aida la cag*, también me insultó, me dijo que no me quería ver y un montón de cosas como que mejor que nunca me hubiera conocido, cosas muy feas que yo sé que ella no quería decir … Pero no me vengan con ‘ah que hice cosas muy malas’”.

En su defensa, el antioqueño aseguró que en el momento en que se expresó de la manera en que lo hizo tenía tragos encima, recalcando que en redes sociales existe un nivel máximo de hipocresía, ya que “todo el mundo quiere que lo vean políticamente correcto”. También declaró que en sus diferentes publicaciones se muestra tal y como es, con los errores que ha cometido.

Así es el nuevo look de Aida Victoria Merlano - crédito @aidavictoriam/IG

Aprovechó para lanzar una indirecta a la mujer que lo criticó por su comportamiento, por el hecho de que fue enfático al decir que a corta edad ha aprendido a mejorar: “Uno para aprender tiene que equivocarse, yo no voy a cometer los mismos errores toda la vida … Sé aprender, seguir y avanzar, soy una persona real”.

Los comentarios no tardaron en aparecer en contra del joven streamer, de parte de internautas que no comparten sus opiniones. Entre los más destacados están: “Yo no sé qué tiene Aida en la cabeza para sufrir por este man”; “a mí me daría vergüenza decir que tengo tusa por este man”; “ella se lo dijo en pri-va-do ridículo”; “su respuesta está acertada, es un ser humano y como cualquiera comete errores”, entre otros.

¿No existía amor? Esto dijo el ‘streamer’

Westcol dio polémicas declaraciones sobre el amor de Aida Victoria Merlano hacia él - crédito @Alejamoraless/Tiktok

Después de que se conociera que cada uno tomaba rumbos diferentes, el paisa desestimó las declaraciones de empoderamiento de la barranquillera y aseguró que Merlano Manzaneda no lo amaba. De haber sentido amor, no habría dado por terminada la relación que sostenían.

“Yo no quiero hablar mucho del tema, como cagarla, porque cada uno tiene su opinión y su forma de pensar, pero yo creo que uno todo lo que está construyendo, viviendo con la persona, uno pensando en tener hijos y tantas cosas que vienen por delante. Si uno termina una relación así es porque no había amor suficiente bro, el que diga que por ‘amor propio, que yo no sé qué’, yo no me creo esa huevonada tampoco, de pronto yo la amaba mucho más de los que Aida me amaba a mí”, afirmó el influencer.