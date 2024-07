Juan Fernando Cristo, nuevo ministro del Interior de Petro, tampoco estaba de acuerdo con la constituyente: “No hay sustento para convocarla”

Juan Fernando Cristo, fue designado por el presidente Petro como nuevo ministro del Interior - crédito Mariano Vimos/Colprensa

En horas de la tarde del miércoles 3 de julio de 2024, el presidente Gustavo Petro confirmó que Juan Fernando Cristo asumirá el Ministerio del Interior, luego de la salida de Luis Fernando Velasco de la cartera el sábado 29 de junio.

De acuerdo con el mandatario, el nuevo ministro debe conciliar las reformas en el Congreso de la República, pero también tejer los “puentes sociales y políticos” para un acuerdo nacional con el propósito de usar “el poder constituyente”, de acuerdo a lo publicado en su cuenta de X .

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Le damos la bienvenida a Juan Fernando Cristo como ministro del interior quien tendrá las funciones de adelantar las reformas sociales en el Congreso, articular el cumplimiento del acuerdo de paz firmado y además hacer los puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y use el poder constituyente”, precisó el jefe de Estado.

Presidente Petro designó a Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior - crédito Rodrigo Sura

El nuevo jefe de la cartera del Interior en más de una ocasión ha manifestado su desacuerdo con la idea de una constituyente. Por ejemplo, semanas atrás, en entrevista con El Tiempo Cristo afirmó que “no hay sustento para convocar la constituyente”.

Juan Fernando Cristo, nuevo ministro del Interior del Gobierno Petro - crédito Camila Díaz/Colprensa

“La asamblea nacional constituyente siempre fue una propuesta de las ex-Farc en la mesa de negociaciones. El Gobierno del presidente Santos, en representación del Estado colombiano, siempre las rechazó”, indicó Cristo.

Posteriormente, precisó que nunca fue un camino viable, razón por la cual afirmó en su momento que la idea quedó totalmente excluida.

“No consideró nunca que era el camino viable y conveniente para la refrendación y la implementación de los acuerdos. Quedó totalmente excluida la idea, no hay ningún sustento para convocar la constituyente con base en el acuerdo de paz”, aseveró Juan Fernando Cristo.

El nuevo ministro del interior también aseguró en su momento a El Tiempo que el presidente Gustavo Petro debería concentrarse en llevar a cabo la implementación del acuerdo de paz, y no en una constituyente.

“Lo que hay que hacer no una discusión en abstracto sobre la constituyente sino acelerar la implementación del acuerdo de paz como está. Hay mucho por hacer, especialmente en sustitución de cultivos ilícitos y la inversión en los municipios PDET”, afirmó.

Las diferencias entre Juan Fernando Cristo y personas allegadas al presidente Gustavo Petro no es la primera vez que sucede, debido a que el nuevo jefe de la cartera tuvo un serio cruce con Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores.

“Tengo aprecio por Álvaro Leyva. Fue buen amigo de mi padre. Contribuyó eficazmente al acuerdo de paz. Lamento que la memoria le esté fallando y confunda fechas y episodios”, indicó en primera instancia.

Cristo aseguró que era “imposible que yo liderara como Presidente de Senado en el 2014 moción de censura contra el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, por la simple razón que para esa fecha él era jefe de Estado”.

Por tal motivo, Juan Fernando Cristo fue enfático al afirmar que la moción de censura contra el ministro de Defensa del expresidente Álvaro Uribe fue en 2007.

Juan Fernando Cristo también agregó que “nunca le insinué a Leyva que sugiriera a las Farc que no participaran en política. Se los planteamos directamente en la etapa de renegociación del acuerdo para facilitar consensos con los promotores del NO. No se consiguió ningún acuerdo en ese tema”.

Juan Fernando Cristo le respondió al excanciller Álvaro Leyva - crédito @CristoBustos/X

Por tal motivo, precisó que “Leyva se inventa siete años después de la firma del acuerdo una constituyente supuestamente incorporada a su texto, que extrañamente los férreos opositores a La Paz nunca vieron ni denunciaron en todo este tiempo”.

Por último, el exministro del Interior aseveró que “el excanciller también se confunde cuando afirma que apoyé en el 2022 a Rodolfo Hernández. Es de conocimiento público que acompañé a Sergio Fajardo en la primera vuelta y en la segunda vuelta respaldé a Gustavo Petro”.

El nombramiento de Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior es el cuarto realizado por el presidente Gustavo Petro, luego de que anunciara desde Estocolmo, Suecia un cambio de gabinete ministerial.