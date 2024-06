Cancelaron en Cali la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ para conmemorar luchas y logros de la comunidad diversa

Fotografía de archivo de un 'pride' en Cali. (Crédito: Alcaldía de Cali)

En la noche del sábado 29 de junio, en la Administración de la capital vallecaucana publicó un comunicado con el que anunciaron que por ausencia de la documentación que se requiere para un evento masivo de esa naturaleza, en esa ciudad no se realizará la marcha del orgullo de la comunidad LGBTIQ+, también denominado Pride, con la que se conmemora las luchas de ese colectivo de diversidad sexual en el mundo contra la discriminación.

“La alcaldía de Cali está a la espera de que organizadores del evento Pride 2024 presenten documentación requerida para el desarrollo de eventos masivos y así fijar una nueva fecha para su realización”, anunciaron.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel

Según lo que informaron, los promotores no allegaron en el momento en que se emitió el comunicado el “Concepto de Gestión del Riesgo, Paz y Salvo de no Deuda de Hacienda y Concepto Viabilidad de Espacio Público”, que son documentos indispensables para poder realizar las manifestaciones conmemorativas de la comunidad diversa.

“Como promotores del respeto a los derechos, hemos informado a los organizadores del Pride2024, la necesidad de complementar los permisos para eventos masivos; esto con el fin de salvaguardar a las personas que participen de la jornada (sic)”, publicaron también en la cuenta oficial de la Alcaldía en la red social X.

Agregaron que aunque tuvieron asesoría por parte de la misma Alcaldía, no cumplieron con los requerimientos necesarios para poder garantizar la marcha en esa ciudad, pero reiteraron que la pueden realizar en otra fecha.

“Durante todo el proceso, desde la Secretaría de Bienestar Social, a través del programa CaliDiversa, se ha brindado acompañamiento y apoyo a los organizadores para el conocimiento de los requerimientos. Asimismo, se ha invitado a la definición de una nueva fecha que permita el desarrollo exitoso del evento pero, sobre todo, la protección y seguridad de cada uno de sus asistentes”, indicaron.

Además, aseveraron desde la Administración de Alejandro Eder que incluso tenían dispuesto todo tipo de apoyo para que pudieran realizar las actividades culturales que suele caracterizar a la Marcha del Orgullo.

“Para esta manifestación de arte y cultura, como Administración Distrital aportamos todo el componente logístico y técnico (tarima, pantallas, sonido y planta eléctrica), así como el acompañamiento con stands para emprendedores en el marco del evento. La Alcaldía de Santiago de Cali puso a disposición del organizador y la comunidad toda la articulación interinstitucional para que el Pride 2024 pudiera llevarse a cabo, con planes concretos para atender todas las necesidades pertinentes”, insistieron.

Finalmente aseveraron que eran protectores “de los derechos, de la diversidad, de las expresiones de inclusión y de respeto por la diferencia” y se solidarizaban con el padecimiento de salud que está atravesando el que sería el organizador principal y volvieron a señalar que estaban prestos para fijar una nueva fecha para ese evento.

Sin embargo, por lo menos en redes sociales y páginas de internet, ningún colectivo u organización de la comunidad LGBTIQ+ de Cali se pronunció sobre el anuncio de la cancelación.

Marchas del Orgullo LGTBI 2024 : Estás son las movilizaciones en Bogotá, Medellín y Barranquilla

Members of the LGBTQ+ community gather to mark Pride month, in Bogota, Colombia July 2, 2023. REUTERS/Luisa Gonzalez

El país se viste de colores este domingo 30 de junio para celebrar varios eventos en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Durante todo junio, se han llevado a cabo diversas actividades.

Las festividades duran 30 días, sin embargo, el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, anteriormente solo conocido como el Desfile del Orgullo Gay, es el 28 de junio, en memoria del abuso policial en el Stonewall Inn de Nueva York en 1969, evento que dio inicio al movimiento.

En Bogotá, una multitudinaria marcha partirá del Concejo en dirección al parque Simón Bolívar, donde miles de personas tomarán las calles en reclamo por la igualdad y el respeto, celebrando la diversidad. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a tres marchas LGBTIQ+, cada una defendiendo diferentes causas. La comparsa “Alicia en la Ciudad de la Igualdad” será parte de los eventos.

La marcha del sur de Bogotá se llevó a cabo el 23 de junio con el lema ‘La paz se Viste de arte y de colores’. La marcha distrital del orgullo está programada para el 30 de junio, con el lema ‘Nada que curar, unidos en memoria’, partiendo desde el Parque Renacimiento a las 10 a.m. La IX Marcha Yo Marcho Trans en Ciudad Bolívar será el 5 de julio, comenzando a las 9 a.m. y finalizando a las 9 p.m., con varias actividades en la localidad.

En Medellín, la marcha del orgullo, bajo el lema ‘Somos orgullo, somos Medellín. We are pride, We are Medellín’, se realizará el 30 de junio, iniciando en La Alpujarra y terminando en El Obelisco, recorriendo San Juan, la 70 y la calle Colombia.

El evento comenzará a las 10 a.m. Además, se llevará a cabo el MOR Pride Festival, con actuaciones de la DJ ucraniana Dana Montana, Luna Gil y el dúo Tom & Collins, con Wendy Guevara, ganadora de ‘La casa de los famosos en México’, como anfitriona.

En Barranquilla, la marcha se llevará a cabo el 30 de junio, comenzando en el Parque Luis Carlos Galán Sarmiento a las 2 p.m. En Cartagena de Indias, la marcha tendrá lugar el mismo día a las 3 p.m., partiendo del parqueadero del Centro Comercial Mall Plaza, Chambacú.