La Segura dejó perplejos a sus seguidores con su reacción por la ruptura de Aida Victoria y Westcol

La Segura habló sobre la infidelidad de Westcol a Aida Merlano - crédito Luciano Niño/Infobae

La influenciadora caleña Natalia Perilla, conocida en el mundo digital como La Segura es una de las creadoras de contenido más relevantes del país. Su carisma, espontaneidad y cercanía con los cibernautas la llevaron a consolidar una comunidad de más de 10 millones de seguidores en sus redes sociales.

La Segura también se destaca por sus extravagantes opiniones en las polémicas de la farándula colombiana. Por eso, no dudó en publicar un video para pronunciarse ante la repentina ruptura entre Aida Victoria Merlano y Westcol por una supuesta infidelidad del streamer paisa.

En la publicación, La Segura dio su opinión de manera contundente, asegurando que ella hubiera actuado como lo hizo la creadora de contenido barranquillera si su pareja le hubiese sido infiel. “Yo te digo de una vez que haría lo mismo, lo tengo claro”, enfatizó.

Y no desaprovechó la oportunidad para lanzarle una pulla a su prometido. Ignacio Baladán, llegando incluso a abrumarlo, mientras este trataba de calmar la situación, mencionando que existen “excepciones a las reglas” en algunas relaciones.

A pesar de las palabras de Baladán, La Segura mantuvo su postura firme, y afirmó que en su caso ella monetizaría la situación si se enfrentaría a una traición similar. “Dios mío, yo sí monetizaría el cacho, te lo digo desde ya”, agregó entre risas.

Sus declaraciones avivaron la controversia en sus redes sociales, pues sus seguidores no dudaron en debatir sobre las consecuencias de ser infiel en las relaciones y la importancia de la responsabilidad afectiva en las relaciones interpersonales.

Yina Calderón y su reacción a la polémica ruptura entre Aida Merlano y Westcol

La Dj de guaracha se refirió a lo sucedido recientemente entre Westcol y Aida Merlano - créditos: @yinacalderonoficial/Instagram - @@WestCOL_/X

Yina Calderón, conocida por su participación en el reality del Canal RCN Protagonistas de Nuestra Tele, se pronunció frente a la supuesta infidelidad de Westcol. En medio de la discusión que ha escalado poco a poco en las redes sociales, Yina Calderón, que meses atrás, al parecer, había advertido de la situación a la barranquillera, aseguró que “siempre termino teniendo la razón”.

La empresaria huilense se había enfrentado con Merlano, sentenciando que Westcol le sería infiel, por lo que no desaprovechó la oportunidad para recordarlo. “Te pusieron los cachos querida y ¿sabes? No me alegro yo de ti. Entiendo que sola puedes conseguir todo porque belleza y actitud te sobra”.

La empresaria se pronunció en sus redes sociales sobre la infidelidad de Westcol - crédito @rechismes/Instagram

El mensaje fue replicado por diferentes cuentas de entretenimiento en redes sociales, por lo que las reacciones no se hicieron esperar. Algunas en apoyo hacia la barranquillera y otras respaldando a Yina Calderón, entre las que destacan: “Yina siempre ha tenido la razón, por eso les arde”; “Jajaja mentira no es, ella puede sola, no necesita a nadie para salir adelante”; “Respaldamos a Aida y a Yina, la una no suena sin la otra”, entre otros.

Las rencillas entre las dos creadoras de contenido comenzaron cuando Calderón se burló del nuevo look de la influenciadora barranquillera, opinando que el tono de cabello no le lucía. Merlano no dudó en responder: “Ven, estás muy bonita, de verdad. Lástima que de tu boca solo salga mierda (...) Yo te invito, como empresaria que eres, a mi comunidad. A que nos sentemos. A que en lugar de que nos tiremos mierda, más bien construyamos. Que tú, desde tu experiencia de empresaria, le cuentes a las mujeres cómo lo lograste. A que les des herramientas para que salgan también adelante”.

Calderón no se quedó callada ante la cruda respuesta de Merlano y aseguró que nunca participa en un formato o evento donde esté la barranquillera, pues considera que es una persona con doble moral. Asimismo, se atrevió a llamar a la barranquillera “hipócrita” y “morronga”.