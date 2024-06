Con un bate, conductor le ganó a ladrones armados que pretendían robarlo en Bogotá

Los ladrones amedrentaron con arma de fuego al conductor del vehículo - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Un nuevo caso de inseguridad se registró en el sur de Bogotá. Ladrones armados engañaron al conductor de un vehículo adscrito a plataformas digitales e intentaron llevarse su carro.

Los hechos ocurrieron en el barrio Alfonso López, de la localidad de Usme, en la noche del miércoles 27 de junio de 2024. De acuerdo con el testimonio de la víctima, recogido por el informativo de City Tv, el intento de hurto ocurrió hacia las 10:15 de la noche, luego de recoger a tres pasajeros en la localidad de Bosa.

“Eran tres personas, inicialmente se sube una persona adelante y dos atrás. Vi todo muy normal”, narró el conductor del vehículo que presta servicio de transporte individual.

Aunque el conductor no sospechó en un principio, se trataba de delincuentes armados - crédito Colprensa

Seguido de eso, de acuerdo con su denuncia, llegaron a la localidad de Usme. Pese a que hasta ese momento no había nada sospechoso, los ocupantes del carro le solicitaron que ingresara a una cuadra muy estrecha, de donde era difícil salir.

Para ese punto, el conductor ya tenía dudas sobre las intenciones de los pasajeros, por lo que decidió ingresar de reversa para que fuera más fácil salir del sitio si se registraba alguna anomalía.

“Llegó al sitio, pero es una cuadra donde solo se entra un carro, ahí fue cuando empecé a sospechar. Entro mi carro en reversa. Cuando llegó ahí, el muchacho me dice que la mamá ya se iba a bajar, que me van a pagar, y que iba por unas chancletas”, relató la víctima del intento de hurto.

Fue en ese momento que los ladrones lo atacaron. Inicialmente, lo insultaron y el conductor, en medio de la angustia, decidió enfrentarse con los delincuentes, con quienes forcejeó por un par de minutos. En medio de la pelea, uno de los criminales sacó un arma de fuego y le apuntó directamente a la cabeza; sin embargo, el conductor decidió tomar un bate que siempre lleva con él, para defenderse. Luego logró bajarse del carro y gritar por ayuda.

“Cuando la persona de adelante me insultó, dije: aquí fue. Empecé a forcejear con ellos, la persona de atrás me apuntó con un revolver en la cabeza, me decía que si me bajaba me mataban, pero saqué valor de donde no tenía y me enfrenté con ellos”, relató el ciudadano.

Así mismo, narró que algunos habitantes de la zona salieron a la calle cuando escucharon los gritos, hecho que habría amedrentado a los ladrones que salieron huyendo del lugar sin lograr su cometido. La víctima celebró que en esta ocasión los criminales no se salieron con la suya, pero cuestionó la falta de apoyo por parte de las autoridades.

“Me logré bajar del carro, pedí auxilio y salió la comunidad. No lograron su objetivo de robarme el carro”, dijo, y agregó que la Policía debería implementar “algún puesto de control, pero no había nada, ningún policía y eran como las 10:15 de la noche”.

Finalmente, se quejó por los altos niveles de inseguridad que se registran en la capital del país y, teniendo en cuenta lo que le ocurrió en la noche del 26 de junio, aseguró que “estamos desprotegidos, la verdad”.

El conductor aseguró que buscó ayuda de la Policía, pero no fue posible encontrar un uniformado - crédito Colprensa.

Preocupantes cifras de delincuencia en Bogotá

De acuerdo con cifras del informe anual de seguridad publicado por Probogotá Región, cinco tipos de delitos mostraron un incremento significativo durante el 2023.

La extorsión, el hurto a personas, el homicidio, el hurto de automotores y el hurto a residencias son los crímenes que más han aumentado, presentando desafíos serios para las autoridades locales y la comunidad.

En el caso del hurto a vehículos, que era lo que querían hacer los delincuentes en el caso mencionado anteriormente, la entidad resaltó que presentó un incremento de 3,16%.