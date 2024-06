Representante Carolina Arbeláez pidió la renuncia de funcionarios con baja ejecución presupuestal: “Hay bastante ministro incompetente”

La representante a la Cámara de Cambio Radical denunció un millonario contrato del Ministerio de Salud - crédito @CamaraColombia/X

Después de que se conociera un informe sobre la ejecución presupuestal de los ministerios, revelado por el periódico El Tiempo, donde se observa que las carteras de Igualdad, Ambiente y Deportes presentan cifras bajas, sectores de oposición al Gobierno de Gustavo Petro se mostraron inconformes con esta nueva medición.

Una de las voces que cuestionó la poca ejecución de los ministerios fue la representante a la Cámara de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, quien solicitó a los funcionarios la renuncia de sus cargos e invitó al presidente Petro para que acelere el ‘remezón’ ministerial para retomar el camino en los dos próximos años que le quedan de mandato.

“Después de ver la gráfica de ejecución presupuestal de todos los ministerios, puede concluir uno que la mayoría de ministros tienen una pésima ejecución presupuestal, a seis meses de que se termine el año. Ministerios como el de la Igualdad mantienen una ejecución por debajo del 1 por ciento. Es decir, que los funcionarios que trabajan allí solo van a ganarse el sueldo por no hacer absolutamente nada”, explicó la congresista en un video publicado en su cuenta de X.

En cuanto al Ministerio del Deporte, que tiene una ejecución del 8,25 por ciento, Arbeláez manifestó que “esta es la cartera que debería tener mayor inversión para nuestros deportistas, que hoy no tienen un respaldo por parte del Gobierno nacional” recordando la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos a inicios del año, hecho que le costó el cargo a Astrid Rodríguez.

Frente al Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), dependencia liderada por Laura Sarabia, y que tiene una ejecución actual de 8,3 por ciento, la representante de Cambio Radical cuestionó que esta cartera no ha dirigido recursos para la implementación de los proyectos de paz. “Hace unos meses denunciamos que el gobierno de Gustavo Petro no ejecutó los recursos para la paz en 2023, y por lo visto, este año no lo tendremos tampoco”, comentó.

La representante de Cambio Radical pidió que renuncien los ministros que tienen baja ejecución presupuestal- crédito X @kroarbelaez

También, criticó la baja ejecución del Ministerio de Ambiente, quienes actualmente están concentrados en los preparativos para la Conferencia de Biodiversidad COP16. “El ministerio de Ambiente tienen una ejecución del 9,1 por ciento, y esta es una entidad que debería estar invirtiendo en el cuidado de los humedales, del medio ambiente y la ruta de la transición energética, este último hasta el momento no existe”.

En el caso de los ministerios de Interior y Defensa, cuya ejecución es del 11 por ciento y 12,8 por ciento, Carolina Arbeláez cuestiono que estas carteras no han impulsado los recursos para fortalecer a los militares y policías del país. “Yo me pregunto cuál es la razón de esto, con todos los problemas de seguridad y orden público que tenemos para que estos ministerios no ejecuten los recursos que permitan fortalecer a nuestra Fuerza pública. Esto es verdaderamente vergonzoso”

En ese sentido, la representante por Bogotá indicó que “todos estos ministerios que no ejecutan los recursos de la nación, no pueden seguir atornillados en el poder y deberían ser los primeros en salir en este remezón ministerial por incompetentes”.

No obstante, Arbeláez señaló que de no llegar a darse su salida, no se descartaría la posibilidad de citar a debates de control político y mociones de censura, una vez se reinicien las actividades del legislativo.

El ministro Lizcano celebró que su cartera es uno de los ministerios que ha tenido mayor ejecución del presupuesto de la Nación - crédito @mfernandezariza/X

De acuerdo con El Tiempo, los ministerios que tienen una alta cifra de ejecución son Salud con el 45,85%, seguido por Educación con el 42,79%, y el ministerio de las TIC se ubica en el tercer lugar con 42,18%, respectivamente.

Justamente, el jefe de cartera de comunicaciones, Mauricio Lizcano destacó que este resultado “nos motiva a trabajar con mayor voluntad y compromiso por la transformación digital del país”.

La lista la complementan Minas y Energía con 38,42%, Vivienda con 36,55%, Relaciones Exteriores con 29,94%, Hacienda con 28,93%, Culturas con 27,89%, Ciencia con 26,85%, Transporte con 24,38%, Comercio con 24,06%, Trabajo con 21,82%, Agricultura con 20,19%, Justicia y Derecho con 18,34%