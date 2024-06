Arde la polémica por ‘mico’ en la reforma pensional: senador le echó leña al fuego con nuevas declaraciones

La reforma pensional entrará en vigencia el 1 de julio de 2025 - crédito Prosperidad Social

La controversia continúa en torno a la aprobación del parágrafo en la reforma pensional que permite una doble comisión a la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos). La propuesta, que fue impulsada por el gremio, generó diversas reacciones. A pesar de esto, el senador Gustavo Moreno, del partido En Marcha, negó tener conocimiento previo de esta propuesta.

Moreno expresó, “ni conozco a los señores del fondo de pensiones, nunca me he sentado con esos señores y no es una única proposición y no era mi proposición, era una proposición de la bancada En Marcha, de los tres senadores que firmamos la proposición”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Además, sostuvo que fue un consenso de todos los partidos: “Se dio el debate. A mí me pareció un tema loable porque hoy Colpensiones tiene una comisión de administración de cerca del 1,2% y lo que nosotros no queríamos en el Senado es que se le dejara a merced del Gobierno la tasa de comisión”.

Gustavo Moreno, senador, aseguró nunca le informaron que la proposición en la reforma pensional venía de Asofondos - crédito redes sociales

Regalo billonario

Por su parte, la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del Partido Alianza Verde, criticó, con mucho sarcasmo, la proposición en su cuenta de X.

“Dejen de criticar al gobierno del cambio por el ‘mico’ en la reforma pensional que generosamente le redactó Asofondos. Entiendan que el acuerdo nacional incluye regalarle billones al gran capital con las cotizaciones del pueblo trabajador”, publicó la congresista.

Por otro lado, Juvinao advirtió que luego del ‘mico’ a favor de los fondos privados de pensión, viene el otro de hasta $7 billones a las EPS por hacer ni la mitad de lo que hacen hoy. “Un discurso anti establecimiento bastante exótico: atacarlos en público y negociar con ellos en privado. El que quiera ver, que vea”, señaló la representante.

Cathy Juvinao, representante a la Cámara, aseguró que el mico de la pensional es para regalar la plata del pueblo trabajador - crédito @CathyJuvinao/X

Según Semana, la propuesta fue respaldada por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Este parágrafo permite una comisión de administración del 0,7%, equivalente a $2,1 billones.

Medida inconveniente

Ahora, el senador Guido Echeverri, uno de los firmantes de la proposición, explicó que esta buscaba un “reconocimiento de unos dividendos o unas ganancias que reivindicaran los costos que podrían derivarse para esos fondos, tras la aprobación de la reforma pensional y el establecimiento del umbral de 2,3 salarios mínimos”.

Sin embargo, Echeverri aclaró que después solicitó retirar su firma tras considerarla inconveniente.

“Nosotros en un comienzo vimos razonable esa propuesta, coincidimos con el doctor Gustavo Moreno y la firmamos. Luego decidimos proponer la retirada de nuestras firmas porque consideramos que era inconveniente la aprobación de esa iniciativa”, adujo.

En una medida polémica, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, sin debatirlo, el texto de la reforma pensional que aprobó el Senado - crédito Colprensa

Asofondos, tras oponerse de manera vehemente a la reforma durante un año, finalmente llegó a un acuerdo con el Gobierno de Gustavo Petro. La plenaria del Senado aprobó la reforma, incluyendo este polémico parágrafo. El senador Moreno defendió la propuesta diciendo, “algunos dicen que fue un ‘mico’, pero no hay ningún ‘mico’ porque fue avalada por el Gobierno. Yo no le hago favores a nadie”.

No obstante, el debate sobre esta proposición y sus implicaciones continúa generando divisiones entre los congresistas y tiene toda la atención pública encima.

Germán Vargas Lleras criticó el silencio cómplice de los fondos privados

Es de anotar que el exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras emitió fuertes críticas hacia los fondos privados y su gremio. En una columna de opinión para El Tiempo, Vargas Lleras dio a conocer su desconcierto ante el “silencio cómplice” de Asofondos y su presidente, Santiago Montenegro, ante la aprobación de la reforma pensional en Colombia.

Cuestionó de manera muy abierta el tipo de negociaciones que podrían haber tenido lugar entre estos entes y el Gobierno, sobre las cuales el público no ha sido informado. Vargas Lleras, conocido por su transparencia en temas económicos, insinuó que estas negociaciones podrían haber girado en torno a nuevas comisiones de administración.

Germán Vargas Lleras criticó a Santiago Montenegro, presidente de Asofondos - crédito @German_Vargas/X

Los billonarios beneficios

El exvicepresidente afirmó que estas comisiones, calculadas sobre activos gestionados, podrían generar beneficios significativos para los fondos privados. “Un nada despreciable 0,7% que mal contado representa utilidades por más de $2,1 billones para ellos”, resaltó Vargas Lleras. Esta cifra, según él, permitirá a las AFP seguir administrando 400 billones en una primera fase hasta que las pensiones de vejez pasen a Colpensiones.

Señaló además que los fondos privados se verían beneficiadas por exenciones de IVA en los servicios prestados, lo cual incrementaría su rentabilidad. “Exactamente el mismo modelo que se aplicó en la reforma de la salud a las EPS”, explicó. Esta referencia pone en duda la efectividad y transparencia de las reformas, mencionando la gestión reducida y mayor rentabilidad para las AFP bajo este esquema.

El exvicepresidente también expresó que la falta de claridad sobre estas negociaciones puede indicar un beneficio desproporcionado para los administradores de fondos privados a expensas del sistema público. “Tengo que decir con toda franqueza que mi mayor sorpresa provino del silencio cómplice y, diría yo, complaciente de Asofondos, del doctor Montenegro y de los fondos de pensiones allí agrupados”, enfatizó Vargas Lleras.