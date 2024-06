Habló Policía que fue atacado en avión en el Aeropuerto El Dorado: “Gracias a Dios, supe manejar las cosas”

El pasajero estaba en evidente estado de embriaguez

En video quedó registrado el momento en el que un pasajero de un avión atacó a un agente de la Policía que atendió el llamado de otros viajeros que alertaron sobre su comportamiento.

De acuerdo con la información que se conoce sobre lo sucedido, fueron en total dos policías los que fueron víctimas de violencia mientras intentaban desalojar a los sujetos de una aeronave por alterar la tranquilidad de otros viajeros.

Al respecto, el comandante de la Estación de Policía del Aeropuerto, teniente coronel, Wilson Torres, condenó los hechos: “La Policía rechaza este tipo de eventos en los cuales dos policías son agredidos física y verbalmente al interior de una aeronave en el aeropuerto El Dorado”.

Los hechos, que se registraron en la terminal aérea en Bogotá, generaron indignación en usuarios de redes sociales que rechazaron los hechos y aunque no se registraron percances mayores, uno de los agentes aseguró haber sido víctima de racismo y violencia.

Carlos Quinónez aseguró sentirse víctima de racismo y violencia tras el ataque en un avión - crédito Noticias Caracol

Carlos Quiñónez fue uno de los policías que resultó afectado en los hechos y en entrevista con Noticias Caracol, aseguró que fue difícil tener que enfrentarse a la situación, pero confesó sentirse tranquilo por su reacción en el momento de la agresión.

“Es bastante difícil tener que lidiar con eso en el año en el que estamos, tener que vivir racismo. No es la primera vez que me pasa y gracias a Dios supe manejar las cosas, es algo que me ofende muchísimo, pero lo supe manejar bastante bien”, comenzó por explicar el policía.

En cuanto a cómo se registraron los hechos, Carlos Quiñónez explicó que ingresó a la aeronave a petición de otros pasajeros, por lo que procedió a pedirle al que se convertiría en su agresor que se identificara y saliera del avión para conversar sobre lo que había pasado, pero recibió una respuesta hostil y la agresión.

“Me indican quiénes son y les pido amablemente que se pongan de pie, me permitan su documento y hablen conmigo afuera del avión, desde ese momento ellos se pusieron muy alterados, estaban en aparente estado de ebriedad, estaban bastante groseros y al momento de tratar de sacar a uno de ellos, lo que menciona es: ‘No me voy a bajar de aquí negro’”, agregó.

Acto seguido, el policía arrestó al hombre para comenzar el proceso de captura por racismo y aunque el agresor ya quedó en libertad, Carlos Quiñónez aseguró que se siente tranquilo porque el hombre tendrá que comparecer ante la justicia por lo que hizo.

Policía Nacional manda mensaje ante la agresión de dos uniformados en el Aeropuerto Internacional El Dorado - crédito Policía Nacional

“No me afecta porque yo sé que el proceso judicial aun así continúa. Ellos no podían estar más tiempo encerrados sin que se le respetara sus derechos y ese es el procedimiento. Ellos están libres en este momento, pero en cualquier momento el ente investigador resuelve lo que continuará”.

En cuanto a su forma de reaccionar a la situación, el agente de Policía explicó que es consciente que las cosas habrían podido resultar peor si él no lo hubiera tomado con calma: “La verdad es que la situación habría cambiado muchísimo donde yo hubiera tenido una reacción bastante agresiva, de pronto en este momento yo no estaría aquí, entonces gracias a Dios pude reaccionar de buena forma”.

Dos uniformados fueron agredidos en un avión en Bogotá por hombres que fueron arrestados por racismo - crédito redes sociales

Por último, Carlos Quiñónez explicó de dónde salió su amor por la Institución, pues agregó que su padre y sus tíos han sido su inspiración, incluso, aseguró que está cumpliendo sus sueños.

“Siempre he querido ser policía, desde toda la vida, de pronto haya sido basado a la historia de mi papá, mi papá prestó servicio, unos tíos que también son policías actualmente y siempre los he tenido como mi guía y hasta ahora estoy cumpliendo mis sueños”, concluyó Quiñónez.