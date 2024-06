Se accidentó camión que transportaba 10 soldados de la base de Tolemaida: uno de los uniformados tuvo que ser trasladado a un centro médico

Grave accidente se presentó entre la variante de Ibagué y Armenia - crédito redes sociales

Un accidente que involucró a un camión militar ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche del jueves 20 de junio de 2024 en la variante entre Ibagué y Armenia. La unidad de transporte pertenecía a efectivos procedentes de Tolemaida que tenían como destino final la ciudad de Armenia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según los primeros reportes, el camión oficial, que transportaba aproximadamente 10 soldados, sufrió una falla mecánica presuntamente relacionada con la dirección. Este desperfecto causó que el vehículo perdiera el control y terminara invadiendo el separador vial.

Afortunadamente, ningún soldado sufrió heridas graves. Sin embargo, uno de los uniformados tubo que ser trasladado en una ambulancia de la concesión a la clínica más cercana para recibir atención médica especializada.

El resto del pelotón no presentó lesiones graves y no fue necesario el traslado de ningún otro de los militares a otra instalación médica. ”Las lesiones fueron menores y pudieron ser manejadas en el lugar del accidente”, informaron las autoridades presentes en el sitio. Aunque los daños materiales fueron considerables, el estado de salud de los demás soldados no se vio comprometido seriamente.

Otros accidentes ocurridos

La variante entre Ibagué y Armenia ha sido escenario de varios accidentes viales, algunos de los cuales han tenido consecuencias graves. Uno de los incidentes más impactantes ocurrió el 17 de julio de 2021, cuando un vehículo de servicio público colectivo que cubría la ruta Bogotá–Ipiales volcó a la altura del kilómetro 3 en la variante. Este trágico suceso dejó 35 personas heridas. Según las autoridades viales, las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales del departamento del Tolima para recibir atención médica urgente.

Las autoridades recomiendan tener sumo cuidado a la hora de conducir y evitar a toca costa las distracciones - crédito Europa Press

Además, el 7 de junio del 2024 el túnel de Los Azulejos, ubicado en el Alto de La Línea, se convirtió en escenario de un grave accidente de tránsito. Dos vehículos de carga pesada, una tractomula y otro vehículo, protagonizaron una colisión que tuvo consecuencias devastadoras.

Según los informes, una falla en el sistema de frenos de la tractomula habría sido la causa del accidente. El impacto de la colisión fue tan severo que la tractomula explotó, cobrándose la vida de su conductor de manera instantánea. Además, varios vehículos resultaron involucrados en el incidente, intensificando la magnitud del desastre.

En ese momento, el tráfico en el corredor vial Calarcá/Cajamarca fue totalmente detenido debido al accidente. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia para atender la situación, controlar el tráfico y llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

Además, según datos de la Secretaría de Tránsito Departamental hay otras situaciones de cuidado en la vía. Por ejemplo en el tramo Ibagué-Mariquita-Honda y Cambao-Murillo suelen presentarse en algunos sectores. La variante del municipio del Espinal hacia la Terminal de Transportes puede presentar caída de árboles; la vía entre Coello y Boquerón puede presentar retrasos por la salida de material de escombros.

Medidas de prevención

Para evitar el aumento de siniestralidad, las autoridades tienen algunas recomendaciones:

Mantenimiento adecuado del vehículo: Verifique regularmente el estado de los frenos, neumáticos, luces y sistemas mecánicos. Realice el cambio de aceite y filtros según las recomendaciones del fabricante.

Conducción defensiva: Mantenga una distancia segura con otros vehículos. Respete los límites de velocidad y las señales de tráfico. Anticipe posibles situaciones de riesgo y reacciona de manera preventiva.

Uso del cinturón de seguridad: Todos los ocupantes del vehículo deben usarlo en todo momento. Los niños deben viajar en sillas de seguridad adecuadas a su edad y peso.

Prevención de distracciones: En lo posible evite el uso del teléfono móvil mientras conduce, de no ser posible limítelo lo más que pueda. No manipule la radio, GPS u otros dispositivos mientras está al volante, pida ayuda al copiloto.

Si hay condiciones climáticas adversas, es fundamental que tome medidas y encienda las luces - crédito Freepik

Visibilidad y luces: Asegúrese de que todas las luces del vehículo funcionen correctamente. Utilice las luces adecuadas según las condiciones climáticas (luces bajas en la lluvia, por ejemplo).

Respeto a los demás usuarios de la vía: Ceda el paso cuando sea necesario. Sea cortés y paciente con otros conductores, peatones y ciclistas.

Condiciones climáticas y carreteras: Reduzca la velocidad en condiciones de lluvia, niebla o hielo. Aumente la distancia de frenado en superficies resbaladizas.