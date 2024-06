Katherine Miranda oficializó su candidatura a la presidencia de la Cámara de Representantes: “Tengo la experiencia”

De ser elegida, Katherine Miranda reemplazaría a Andrés Calle en la presidencia de la Cámara de Representantes - crédito @mirandabogota/Instagram

La congresista Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, oficializó su postulación a la presidencia de la Cámara de Representantes para el periodo legislativo 2024-2025, que empezará el 20 de julio de 2024. De ser elegida, reemplazaría a Andrés Calle, que actualmente atraviesa cuestionamientos por cuenta del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en el que fue salpicado.

Por medio de un video divulgado por La FM, la funcionaria explicó las razones por las cuales considera ser la congresista ideal para el cargo. “Decido presentarme a la presidencia de la Cámara de Representantes porque este es mi segundo periodo legislativo, tengo la experiencia, el conocimiento y el respeto por parte de mis compañeros. Siempre catalogada como una de las mejores congresistas de este país”, aseguró.

De igual manera, insistió en que tiene todas las facultades para hacer respetar la Cámara, para que esta no sea un “apéndice del Gobierno nacional”, aunque eso no significa que no vaya a buscar que exista un trabajo armónico con el Gobierno. En ese sentido, indicó que estará dispuesta a velar por una “verdadera separación de poderes”.

“Entendiendo que en la diferencia se puede construir y que pensar diferente no nos puede hacer enemigos”, añadió Miranda.

Por medio de una comunicación escrita, la congresista dio a conocer su formación y trayectoria en el recinto, en aras de evidenciar las razones por las cuales debería ser considerada para el cargo. Según detalló, es politóloga y está por culminar una maestría en Administración y Dirección de Empresas. Además, ha trabajado en el recinto durante 14 años, de los cuales, seis fueron como congresista.

“Comencé en el Congreso de la República como asistente nivel uno, sé lo que es llevar tintos, tomar notas y redactar proposiciones. He tenido el privilegio de aprender no solo de mis jefes, sino también de mis compañeros de todas las bancadas, quienes me han enseñado el valor de hacer política con dignidad”, precisó Miranda en el documento.

Explicó que, a pesar de la cantidad de años de experiencia que tiene, todavía siente nervios cuando debe tomar la palabra, aunque eso no le impide ser “consciente de la responsabilidad” que tiene de cumplir con sus promesas de campaña. Aunque, el trabajo en el Congreso suele ser complejo y, sobre todo, para las mujeres, y más para aquellas que son madres, como ella.

“Mis días transcurren entre plenarias, tareas, proposiciones, multiplicaciones, constancias y largas noches de carteleras, pero ha sido esta experiencia personal la que me ha enseñado el valor de la empatía, la resiliencia y la dedicación”, detalló.

En ese sentido, afirmó que uno de sus objetivos principales es recuperar la confianza de la ciudadanía en el Congreso de la República, por lo que trabajar en equipo con los miembros de las diferentes bancadas debe ser prioridad. De esta manera, podría demostrar que sus pensamientos diferentes no necesariamente los alejan.

“Les pido considerar mi nombre para asumir la presidencia de la Cámara de Representantes. Sé que tengo la capacidad de sacar lo mejor de mí, pero sobre todo de sacar lo mejor de ustedes para dignificar esta hermosa labor de ser congresista y cumplirle a un país que ha depositado la confianza en nosotros”, concluyó la representante a la Cámara.

Su lucha por dirigir la corporación no será fácil, pues ahora tiene competencia en la colectividad, a la que le corresponde la presidencia de la Cámara en la próxima legislatura: la congresista Martha Alfonso. “Se requiere una figura en este importante cargo del legislativo, que recupere la legitimidad y confianza del pueblo colombiano y de los congresistas en nuestro partido”, aseguró en un comunicado.