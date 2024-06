Así se defendió Alfredo Redes de las acusaciones por espiar a mujeres en el baño

El creador de contenido fue acusado por Martha de espiar en los baños -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

El influenciador cartagenero Alfredo Redes fue tema de opinión en días anteriores por especulaciones que aseguran que él se sentaba en una silla del baño de La casa de los famosos, que se dice tenía una vista directa a los sanitarios, dando a entender que se ubicaba allí para espiar, declaraciones hechas por Martha Bolaños.

Por esto, Alfredo abordó el tema en una entrevista radial, diciendo que desde esa silla no se podía ver nada. “Martha salió a decir de que yo me ponía en la silla del baño, donde yo me siento durante cuatro meses, y que a ver a las mujeres, y tú sabes que ahí no se ve absolutamente nada (…) Tanto así que me apodaron el vigilante del baño” explico Redes.

“Pero si ella dice que es así yo respeto sus pensamientos, porque sé la persona que soy”, le respondió el creador de contenido a la también exparticipante Martha Isabel Bolaños.