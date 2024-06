Karen Sevillano reveló que su relación con Julián Trujillo mejoró al final del reality: desea verlo en una serie nueva

La ganadora del reality habló sobre su relación con Julián Trujillo -crédito Canal RCN

La primera temporada de La casa de los famosos Colombia tuvo como ganadora a Karen Sevillano y como semifinalista a Julián Trujillo. Los dos participantes, de diferentes equipos (Papillentes y Galácticos), pasaron cuatro meses bajo el mismo techo y enfrentaron varias pruebas hasta llegar a la final de la competencia.

En el último mes de competencia, se les vio al actor y la creadora de contenido participando juntos en diversas actividades, a pesar de que al principio del reality no se llevaban muy bien.

La influencer explicó en una rueda de prensa a la que asistió Infobae Colombia que sus diferencias con Trujillo se debieron a que el actor había discutido con su amiga y colega La Segura.

“Él tuvo un problema específico con La Segura y yo defiendo a la gente que quiero a muerte, no me puedes hacer nada; pero si te metes con mi hermana, con mi mejor amiga, a mí me lastima y uno le duele la gente que quiere. Hay personas a las que les pueden hacer lo que sea, pero cuando se meten con la familia, ahí es cuando reaccionan y así soy yo. Julián y yo tuvimos muchos conflictos por eso, pero creo que él hizo su proceso de transformación y yo también hice el mío“.

A pesar de su mal comienzo, hicieron las paces y se llevaron mejor al final de la competencia: “Me di cuenta de que, en realidad, ninguno de los dos tenía problemas personales profundos; yo no tenía nada en contra de Julián y él no tenía nada en mi contra, aparte de querer eliminarnos mutuamente en un juego, y de estar en equipos contrarios compitiendo por un beneficio todos los jueves”, expresó la ganadora de la primera edición del programa en Colombia.

“Como les digo, todo eso quedó en el pasado; afuera no tengo que competir con Julián, ni por el liderazgo, ni por el beneficio, ni por el mercado, ni por la habitación del líder, ni por nada. Empezamos a tener una mejor relación; Julián es una persona sumamente inteligente y le gusta enseñar, a mí me encanta aprender y por eso conectamos”, añadió la caleña.

Sevillano indicó que su reconciliación fue genuina y que hasta el final concluyeron con un abrazo: ”Sí a mí alguien no me cae bien, yo no me voy a andar con cuenticos, yo no soy esa. Toda la relación que ustedes vieron desde lo peor hasta lo último, que fue lo mejor, yo le di a Julián le di un abrazo sincero, como les dije yo a Julián le dedeo los mayores éxitos en su carrera y si sale una película en cine o una serie, yo voy estar pagando el tiquete para darme mi shampoo y decir que yo viví con Julián Trujillo”, indicó la caleña.

Así fue el final de ’La casa de los famosos Colombia’

Karen Sevillano se convirtió en la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia durante la gala final del programa. Tras cuatro meses de competencia, la influenciadora recibió el mayor número de votos, venciendo a los otros finalistas Miguel Melfi, Julián Trujillo y Sebastián González, y obtuvo el premio de 400 millones de pesos.

El episodio final incluyó un desayuno compartido por los concursantes restantes, seguido de tiempo libre en el que pudieron relajarse y rememorar los momentos vividos en el reality. Durante la jornada, los finalistas aprovecharon para despedirse de cada rincón de la casa y disfrutar de momentos de ocio. Las actividades incluyeron fotos y videos con un celular proporcionado por el Jefe del programa.

Las votaciones para elegir al ganador estuvieron abiertas desde las 7:00 p. m. y se cerraron durante la gala final, permitiendo al público apoyar a su favorito. La ceremonia, conducida por Carla Giraldo y Cristina Hurtado, estuvo marcada por sorpresas, invitados especiales y un espectáculo musical.