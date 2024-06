Denuncian fuerte golpiza de hombre a su propia hija en Melgar

Denuncian fuerte golpiza a una menor de edad en Melgar - crédito Pixabay

La comunidad en el municipio de Melgar (Tolima) se encuentra consternada luego de el último caso que se presentó de violencia a una menor de edad.

De acuerdo con un testigo, un hombre golpeó en pleno centro del municipio fuertemente con sus manos y pies a su hija de aproximadamente dos años.

En diálogos con la emisora Blu Radio, este persona relató el fuerte suceso por parte del sujeto, un vendedor de dulces, “al cual vimos que llevaba una caja con estas ventas de chocolates, llevaba una niña de la mano, pero, lamentablemente, aquí en el centro de Melgar vimos cuando iba golpeando a la niña dándole patadas por la parte de atrás y palmadas en la carita, como dos veces que la hizo hasta sangrar”.

Al ser un lugar recorrido, este suceso fue visto por varios ciudadanos que iban pasando el lugar, sin embargo, nadie quiso ayudar a la menor de edad, quien no lloró para que no aumentaran las agresiones por parte de su padre.

“En el momento yo pasaba por ese sector, la gente solamente gritaba y no hacía nada, pero yo me baje, traté de detenerlo, pero llevaba mi señora madre conmigo que se puso nerviosa y no me dejó continuar con atraparlo y poder grabar a este hombre. La gente del alrededor solamente gritaba, pero nadie se atrevió a colaborar para detenerlo. Lamentablemente el nombre cogió a la niña y salió corriendo”, añadió el ciudadano al medio mencionado.

Después de ver esta escena, el testigo decidió ir por ayuda a la Policía de Melgar, quienes atendieron el llamada de la comunidad. En cuestión de minutos, el hombre huyó de la zona y a pesar de que lo buscaron en varios sectores del municipio, no lo lograron encontrar.

Según con el relato del ciudadano, este sujeto tenía los siguientes rasgos físicos: “un hombre de alrededor de 1.75 de altura, tez de blanca que vestía un Jean claro, un buzo claro, con un carriel cruzándole el pecho como tal y la pequeña niña, que se veía que no pasaba de los dos años, lamentablemente fue brutamente agredida delante de muchas personas y nadie actuó para detener a este hombre”, detalló.

La Secretaría de la Mujer del Tolima tiene conocimiento sobre este suceso e inició el proceso de la ruta de atención para dar con el paradero de la menor de edad para el reestableciimiento de sus derechos y de esta manera, pueda recibir orientación en este caso de violencia.

Así como explicó Luz Nelly Arbeláez Gómez, secretaria de la Mujer en el Tolima, “estamos revisando este caso de violencia contra una menor edad y hoy ya se dinamizó y se activó la ruta, que debe seguir nuestra dupla de género para poder dar y asesorar a la familia. En este caso de violencia y poder, hay qye hacer las respectivas denuncias”, dijo.

Finalmente, la comisaría de familia, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en Melgar, se encuentran activos y a la espera de la recopilación de los videos de las cámaras de seguridad del sector para poder ubicar al padre agresor.

En el mes de abril del presente año desde el Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) se alertó sobre el incremento de las cifras de violencia contra niños, niñas y adolescentes en el país, destacando la necesidad urgente de tomar medidas para prevenir tales hechos.

Un informe reciente de la Procuraduría General de la Nación revela que hasta diciembre de 2023, en Colombia 607 menores de edad fallecieron por causas violentas. Además, 12.532 menores estuvieron involucrados en casos de violencia intrafamiliar y 2.723 reportaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia sexual.

Igualmente preocupante es el aumento de los casos de suicidio entre menores, ya que 47 niños, niñas o adolescentes se quitaron la vida, siendo la mayoría de entre 15 y 17 años de edad.