Migrantes colombianos en Estados Unidos: así se beneficarán con la nueva política migratoria de Joe Biden

Cerca de 350.000 colombianos podrían acceder a los beneficios del nuevo plan migratorio de Biden.

El gobierno del presidente Joe Biden ha anunciado un nuevo programa migratorio que permitirá regularizar la situación de más de medio millón de migrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal.

Este anuncio se realizó este martes a través de una llamada con periodistas, según informaron funcionarios de la administración.

El programa beneficiará principalmente a personas casadas con ciudadanos estadounidenses, quienes podrán iniciar el proceso para obtener permisos de trabajo y, eventualmente, la residencia permanente en el país. Esta nueva medida se considera uno de los alivios migratorios más significativos desde la creación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia por la administración de Barack Obama en 2012.

El alivio migratorio otorgará a los beneficiarios protección contra la deportación y la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo válido por tres años. Para ser elegible, los migrantes deben haber contraído matrimonio con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024 y haber residido en el país al menos diez años. Además, los hijos menores de 21 años de estos matrimonios también podrán beneficiarse del nuevo programa.

Migrantes permanecen debajo de puentes para cubrirse de los rayos solares debido a las altas temperaturas registradas en ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

Las autoridades de Estados Unidos han decidido revisar individualmente todas las solicitudes de estancia en el país. Aquellas personas que obtengan la aprobación tendrán un período de tres años para solicitar la residencia permanente. Durante este tiempo, podrán permanecer en el país y optar a permisos de trabajo con duración similar.

Un funcionario del Gobierno Estadounidense informó a periodistas antes del anuncio que se implementarán “procesos potencialmente simplificados” con el fin de “minimizar la burocracia y reducir las dificultades que implica tener que abandonar el país”. La nueva medida busca agilizar el procedimiento y ofrecer mayores oportunidades a los solicitantes, reduciendo el impacto de trámites largos y complicados.

Además de este programa, el Gobierno de EE. UU. también anunció que regulará el proceso por el que pueden solicitar visas de trabajo algunos de los que llegaron al país de niños y todavía no han regularizado su situación.

Según estudios, hay aproximadamente 350.000 colombianos en situación de indocumentación en el país norteamericano, y que si cumplen con las condiciones predispuestas, podrían recibir estos beneficios.

Una jugada política

En un movimiento estratégico, el presidente Joe Biden ha implementado nuevas medidas para la gestión migratoria en Estados Unidos. Estos cambios son interpretados por analistas como un esfuerzo por recuperar el apoyo de los votantes latinos, cruciales en estados clave como Arizona y Nevada, según diversos expertos.

Joe Biden plantea una nueva estrategia migratoria cerca a elecciones EFE/Shawn Thew

La administración de Biden ha sido criticada tanto por su propio partido como por los republicanos respecto a su manejo de la migración. Mientras el ala izquierda y los defensores de los derechos de los migrantes expresan su desaprobación ante las políticas más restrictivas, los republicanos acusan al presidente de no ser suficientemente firme para controlar la entrada de migrantes, informó The New York Times.

En su campaña, Biden prometió establecer un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de migrantes indocumentados, una promesa que, según analistas, no se ha cumplido. Este incumplimiento ha sido visto por algunos sectores como un factor de desilusión entre los votantes latinos, tal como señalaron diversos politólogos entrevistados por CNN.

Por otro lado, The Washington Post mencionó que dentro del Partido Demócrata, hay una división significativa. Mientras algunos miembros piden un endurecimiento de las políticas migratorias para frenar el flujo de migrantes, otros consideran que estas medidas coercitivas traicionan los valores pro-migrantes que inicialmente impulsaron a Biden al poder.

A pesar de las críticas desde varios frentes, la administración Biden continúa tratando de equilibrar sus políticas migratorias en un contexto de creciente polarización política en torno a este tema.

El candidato presidencial Donald Trump, en contra del plan de migración de Biden June 18, 2024. REUTERS/Brendan McDermid TPX IMAGES OF THE DAY

El presidente Biden, quien criticó duramente las políticas migratorias de su predecesor, se encuentra bajo presión tanto de quienes piden fortalecer las leyes migratorias, como de quienes defienden los derechos de los migrantes.