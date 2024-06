A un día de terminar el periodo legislativo, representantes a la Cámara piden ‘salva vidas’ para proyectos en el Senado

Entre los proyectos que corren riesgo de no ser discutidos se encuentra uno que busca combatir la deforestación en actividades ganaderas - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El miércoles 19 de junio de 2024, catorce representantes a la Cámara enviaron una carta a la mesa directiva del Senado de la República con una firme solicitud. La misiva, firmada por representantes como Alejandro Ocampo, Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza y Juan Carlos Losada, entre otros, busca evitar que varios proyectos de ley queden sin debatir debido a la falta de tiempo.

En el documento, los firmantes destacan la urgencia de dar prioridad a los proyectos que se encuentran en su cuarto y último debate, enfatizando que, de no ser discutidos antes del jueves 20 de junio, estos serían archivados. “Respetuosamente, nos dirigimos a ustedes, la mesa directiva del Senado de la República, en atención a las múltiples solicitudes de representantes a la Cámara de diversos partidos políticos, que hoy tienen proyectos de ley para discusión en último debate en plenaria del Senado de la República y que solo cuentan con la sesión del día de hoy, 19 de junio de 2024, para debatirlos”, mencionaron.

En la carta se señaló la necesidad de que las sesiones no se levanten hasta que se tome una decisión sobre estos proyectos. “Esto, con la finalidad de que aquellas iniciativas que están pendientes del cuarto y último debate, y que de no surtir trámite antes del jueves 20 de junio serían archivadas, puedan ser debatidas y sea la plenaria del Senado, en su deber democrático, la que defina si estas iniciativas deben o no convertirse en Ley de la República”, añadieron los firmantes.

Entre los proyectos que corren riesgo de no ser discutidos se encuentra uno que busca combatir la deforestación en actividades ganaderas, liderado por el representante liberal Juan Carlos Losada. Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, también expresó su preocupación e instó al Senado a no dejar hundir estas iniciativas.

“Son fundamentales para Colombia, entre ellos el proyecto que aquí debatimos y aprobamos por unanimidad, y en la plenaria de la Cámara, que es el de la ganadería libre de deforestación. Frente a un problema gravísimo de nuestro país, como es el de la deforestación, esta es una herramienta trascendental para poder lograr combatir la deforestación, que es causada por la ganadería ilegal. De tal manera que esa ganadería, que está hoy en las reservas forestales y parques nacionales, tenga una herramienta para ser combatida y frenada. Por favor, Senado, que hoy lo debatan con prioridad y lo aprueben”, declaró Miranda en la Comisión Primera de Cámara.

Ley estatutaria de educación se hundió

En medio del paro nacional de maestros, el Congreso de la República anunció el hundimiento del proyecto de Ley Estatutaria para la Educación, debido a la falta de tiempo para concretar una conciliación entre las diversas ponencias. Los maestros se habían reunido en la Plaza de Bolívar exigiendo al Gobierno que la iniciativa no se aprobara.

El proyecto, que tenía como fecha límite de debate el 20 de junio del presente año, no logró superar el principal obstáculo: la falta de acuerdos y consensos entre las ponencias del gobierno, la oposición y el Partido Liberal

La senadora María José Pizarro confirmó la noticia, que ya se veía venir: “Se hunde este proyecto por decisión de los partidos de la oposición. Aquí en el Congreso hay unas discusiones, afuera en la calle hay otras, por supuesto que esto nos obliga a construir unos consensos alrededor de este derecho fundamental”, declaró.

Al no haber sido agendada en el orden del día, la reforma solo tenía la opción de ser debatida el 19 de junio. Sin embargo, era inviable agotar proposiciones, artículos y la ponencia, ya que no se pueden votar conciliaciones en estas plenarias. La única posibilidad era que el Senado discutiera y aprobara el texto acordado en primer debate por la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República, lo cual no sucedió.